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Чи будуть відключення світла взимку? Відповідь Міненерго

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Чи будуть відключення світла взимку? Відповідь Міненерго
Енергосистема України буде готова до зими
Фото: kyiv.media

Україна має всі необхідні ресурси для проходження опалювального сезону 

Енергосистема України буде готова для проходження зимового сезону без відключень світла. Водночас наслідки ворожих терористичних атак можуть бути непередбачуваними. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко на брифінгу.

За його словами, енергетичну інфраструктуру України готують до ефективної роботи взимку, а відповідні установи готові забезпечити швидке реагування на можливі екстрені ситуації.  

«Енергосистема буде готова до зими, є всі необхідні ресурси для проходження опалювального зимового сезону без відключень електроенергії. Але не виключені наслідки ворожих терористичних атак, які ми не можемо прогнозувати. Мета ворога – досягти блекауту в Україні. Минулої зими ми багато чому навчилися з погляду втримання енергосистеми, але удари ворога можуть бути модифіковані», – зауважив Галущенко.

Він підкреслив, що вводити обмеження в подачі електроенергії споживачам не планується, але за умови, що не буде нових серйозних пошкоджень через обстріли.

«Якщо і будуть відключення світла, то вони будуть наслідком атак на нашу енергосистему і матимуть тимчасовий характер», – наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше Галущенко запевнив, що під час майбутнього опалювального сезону Україна зможе задовольнити свої потреби у виробленні електроенергії. 

До слова, «Укренерго» пояснило, що в Україні не ховатимуть автотрансформатори під землю, щоб захистити їх від обстрілів, бо це дорого і довго. 

Як повідомлялося, українські енергетики спільно з військовими працюють над захистом української енергосистеми від нових ворожих обстрілів.

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Теги: електроенергія Міненерго опалювальний сезон

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