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Україна може стати інвестиційним хабом Європи. Віцепрезидент Philip Morris назвав умову

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна може стати інвестиційним хабом Європи. Віцепрезидент Philip Morris назвав умову
Мержеєвський нагадав, що у червні цього року PMI оголосила, що інвестує понад $30 млн у запуск нового виробництва у Львівській області
фото з відкритих джерел

Мержеєвський зауважив, що в України є великі шанси стати найбільшим місцем для залучення прямих іноземних інвестицій

Україна може стати інвестиційним хабом Європи, проте для цього важливо створювати привабливі умови для іноземних інвесторів за прикладом Польщі. Про це в інтерв'ю РБК Україна розповів віцепрезидент Philip Morris International (PMI) у регіоні Північно-Східної Європи, до якого входить Україна, Міхал Мержеєвський.

Мержеєвський нагадав, що у червні цього року PMI оголосила, що інвестує понад $30 млн у запуск нового виробництва у Львівській області.

«Звичайно, у нас була низка варіантів, включаючи Польщу, Туреччину, Чехію та Литву. Ми могли виробляти там продукцію для українського ринку. Але ми думаємо не лише про економічні показники. Philip Morris хоче показати міжнародним інвесторам, що Україна – це те місце, куди можна і потрібно інвестувати, попри всі ризики», – наголосив віцепрезидент компанії.

Мержеєвський зауважив, що в України є великі шанси стати найбільшим місцем для залучення прямих іноземних інвестицій, але для цього варто врахувати досвід Польщі.

«По-перше, Польща є стабільною та передбачуваною країною – це стосується регулювання, ринку праці, політичної ситуації. І я думаю, що з часом так буде і в Україні. По-друге, Польща є членом Європейського Союзу. Тому щоразу, коли ми виробляємо щось там, ми можемо реалізовувати продукцію по всій Європі. Таким чином, після набуття статусу кандидата на членство в ЄС Україна також має великий шанс отримати доступ до ринку ЄС. Це відкриє країні величезні можливості», – пояснив топменеджер PMI.

Мержеєвський додав, що також важливо створювати привабливі умови для іноземних інвесторів.

«Наприклад, у Польщі уряд надає інвестору величезну фінансову підтримку, вкладаючи багато грошей в інфраструктуру, податкові пільги тощо. Проте, оглядаючись назад та враховуючи всі ці витрати, це все одно вийшло дуже вигідно для Польщі. Усі ті державні гранти, які надають компаніям, окуповуватимуться за 2-4 роки», – зауважив топменеджер.

За словами віцепрезидента компанії, крім покращення інфраструктури, варто прискорити запровадження змін до українського законодавства, які б відповідали європейській практиці.

«Можу навести приклад із моєї галузі, тютюнового сектору – у Європі визнають різницю між звичайними тютновими виробами та інноваційними, як IQOS у нашому портфоліо... Держави в Європі мають різне регулювання та оподаткування для цих двох категорій продуктів, щоб підтримати прагнення курців переходити на альтернативи традиційному курінню. А в Україні – вони прирівняні та оподаткування однакові. Тож у моїй галузі це один із елементів, на який українське уряд має звернути увагу», – додав Мержеєвський.

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Теги: Польща економіка інвестиції бізнес

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