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Юристка проєо справу «Роттердам+»: приховування експертиз та обмеження доступу захисту до матеріалів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Юристка проєо справу «Роттердам+»: приховування експертиз та обмеження доступу захисту до матеріалів

Захист у справі неодноразово повідомляв про приховування стороною обвинувачення частини матеріалів

У розслідуванні справи «Роттердам+» зберігається низка порушень, які викликають сумніви щодо об’єктивності та прозорості досудового слідства. Про це заявила юристка Валентина Карповець у своєму авторському матеріалі, опублікованому на сайті Obozrevatel.    

Згідно з інформацією, яку наводить Карповець, захист по справі неодноразово повідомляв про приховування стороною обвинувачення частини матеріалів, зокрема експертних висновків, які підтверджують економічну обґрунтованість формули «Роттердам+» та відсутність шкоди державним інтересам.  

«Захисник Дмитро Побережний дізнався про існування цих експертиз не від прокурорів, а з відкритих джерел. Київський НДІСЕ підтвердив факт проведення відповідних досліджень, однак сторона обвинувачення не надала їх для ознайомлення захисту, порушуючи вимоги ст. 290 КПК України», – зазначає юристка.  

Окреме занепокоєння, за словами Карповець, викликає ситуація із відмовою прокурорів надати новому адвокату доступ до матеріалів справи, попри завершення досудового розслідування. Така практика є безпрецедентною та суперечить принципу змагальності у кримінальному процесі.  

Юристка також нагадує, що справу «Роттердам+» чотири рази закривали прокурори САП, причому законність таких рішень двічі підтверджував Вищий антикорупційний суд і його Апеляційна палата. Водночас розслідування щоразу поновлювалося.  

«Складається враження, що мета розслідування – не встановити об’єктивну істину, а підтримувати сформовану позицію обвинувачення», – підсумовує авторка.

Теги: Роттердам+ розслідування Антикорупційний суд

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