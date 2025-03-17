США відмовилися розслідувати воєнні злочини Путіна та його союзників – медіа

Група була створена з метою притягнення керівництва РФ, а також її союзників у Білорусі, Північній Кореї та Ірані до відповідальності

Адміністрація Трампа також скорочує роботу Групи з розслідування воєнних злочинів

Міністерство юстиції поінформувало європейських чиновників про те, що Сполучені Штати виходять з багатонаціональної групи, яка була створена для розслідування дій лідерів, відповідальних за вторгнення в Україну, включно з Путіним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Рішення про вихід з Міжнародного центру з розслідування злочину агресії проти України, до якого адміністрація Байдена приєдналася у 2023 році, є останнім свідченням відходу адміністрації Трампа від зобов'язань його попередника щодо притягнення Путіна до особистої відповідальності за злочини, скоєні проти українців, йдеться у новині.

Група була створена з метою притягнення керівництва РФ, а також її союзників у Білорусі, Північній Кореї та Ірані до відповідальності за категорію злочинів, що визначаються міжнародним правом і договорами як агресія, яка порушує суверенітет іншої країни і не розпочата з метою самооборони.

Очікується, що офіційно про рішення буде оголошено 17 березня в електронному листі, адресованому співробітникам і членам материнської організації групи – Агентства ЄС з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя, більш відомого як Євроюст.

Сполучені Штати були єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала з групою, направивши до Гааги старшого прокурора Департаменту юстиції для роботи зі слідчими з України, країн Балтії та Румунії.

Адміністрація Трампа також скорочує роботу Групи з розслідування воєнних злочинів, створеної у 2022 році тодішнім генеральним прокурором Мерріком Гарландом і укомплектованої досвідченими прокурорами. Вона була покликана координувати зусилля Міністерства юстиції щодо притягнення до відповідальності росіян, винних у звірствах, скоєних після повномасштабного вторгнення три роки тому.

Нагадаємо, опитування CNN, проведене компанією SSRS, показало, що більшість громадян США не підтримують підхід Дональда Трампа до відносин із Росією та його позицію щодо війни в Україні.

Раніше ми писали, що мирне вирішення війни в Україні неможливе до 2026 року. Європейська розвідка отримала документ із потенційними вимогами Росії на переговорах про мир, які виявилися дуже жорсткими.

Зазначається, що документ для Кремля підготував аналітичний центр, який тісно працює з П'ятою службою ФСБ, що займається операціями в Україні, за тиждень до переговорів між Росією та США в Ер-Ріяді 18 лютого.

У цьому документі плани Трампа досягти миру за 100 днів назвали нереальними, а мирне врегулювання війни в Україні – неможливе до 2026 року.