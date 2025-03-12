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Мільйонні відкати. Прокуратура викрила злочинну організацію на чолі із керівництвом «Київзеленбуду»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Мільйонні відкати. Прокуратура викрила злочинну організацію на чолі із керівництвом «Київзеленбуду»
Генерального директора «Київзеленбуду», його першого заступника та заступника начальника одного з управлінь затримано
фото: Офіс Генерального прокурора

За матеріалами слідства, підрядники мали платити так звані «відкати» в розмірі 15 % від перерахованої їм суми за підписання актів прийому-передачі виконаних робіт

На мільйонних відкатах від підрядників викрито злочинну організацію на чолі із керівництвом комунального об'єднання «Київзеленбуд». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора України

За матеріалами слідства, керівник комунального об'єднання «Київзеленбуд» та його перший заступник, залучивши заступника керівника управління комунального підприємства, систематично отримували неправомірну вигоду від суб’єктів господарювання, з якими були укладені договори на проведення робіт. 

Генерального директора «Київзеленбуду», його першого заступника та заступника начальника одного з управлінь затримали
Генерального директора «Київзеленбуду», його першого заступника та заступника начальника одного з управлінь затримали
фото: Офіс Генерального прокурора

«Підрядники мали платити так звані «відкати» в розмірі 15 % від перерахованої їм суми за підписання актів прийому-передачі виконаних робіт. При цьому обсяги та якість цих робіт ніким не перевірялася», – повідомили у прокуратурі. 

Також повідомляється, що у ході досудового розслідування лише за лютий 2025 року задокументовано п'ять випадків отримання від підприємців понад 3 млн грн. Загальна сума, яку планували отримати члени організації за договорами 2024 року складала щонайменше 25 млн грн. 

В межах кримінального провадження вилучено документацію, електронну техніку, а також частину грошей, зібраних службовими особами КО «Київзеленбуд», які акумулювались для подальшого розподілу.

«Генерального директора, його першого заступника та заступника начальника одного з управлінь затримали. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави», – йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

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На мільйонних відкатах від підрядників викрито злочинну організацію на чолі із керівництвом комунального об'єднання «Київзеленбуд»
фото: Офіс Генерального прокурора

Також вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів ще трьом керівникам підприємств-підрядників.  

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру шістьом членам злочинної організації, які займалися систематичним отриманням неправомірної вигоди від підприємств-підрядників (ч. ч. 2, 3 ст. 255, ч. ч. 3, 4 ст. 368 КК України). 

Нагадаємо, реконструкція київського парку «Нивки», про яку торік писав «Главком», перетворився на серіал. Спроба відремонтувати сходи на схилах парку під час великої війни вже висотала з бюджету майже 15 млн грн, спровокувала кримінальне розслідування і втечу підрядника… Проте об'єкт досі не готовий. «Главком» розплутував клубок, у якому фігурують підлеглі міського голови Віталія Кличка, які багато років роблять бізнес у зелених зонах, та низка підрядних організацій із сумнівною репутацією, які є улюбленими партнерами столичного «Київзеленбуду».

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Теги: Київ столиця корупція в Україні розслідування Київзеленбуд

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