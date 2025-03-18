За хабар зняв з обліку: на Сумщині затримано працівника ТЦК

Поліцейські затримали чоловіка під час отримання хабаря

На Сумщині працівник одного з РТЦК та СП вимагав хабар за виключення чоловіка з реєстру ухильників від військової служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУ Нацполіції в Сумській області.

Як зазначили правоохоронці, у листопаді 2024 року громадянин дізнався про своє включення до реєстру ухилянтів, після чого звернувся до працівника РТЦК та СП, який запропонував допомогу за винагороду.

«За зняття громадянина з обліку у системі, без фактичної доставки до РТЦК та СП, службовець вимагав $600. Після передачі неправомірної вигоди працівник запевнив, що питання вирішено. Згодом посадовець запропонував громадянину виготовити військово-обліковий документ, який дозволив би надалі отримати бронювання від мобілізації без проходження обов'язкових процедур, зокрема медичної комісії чи вручення повістки. За цю «послугу» він вимагав $800», - зазначили в поліції.

Під час передачі другої частини неправомірної вигоди поліцейські затримали працівника РТЦК та СП. Йому оголосили підозру. Правоохоронці продовжують розслідування.

Нагадаємо, процедура призову військовозобов’язаного під час мобілізації є незворотною. Навіть якщо її буде визнано протиправною, це не стане підставою для звільнення призваної особи. «Визнання процедури призову протиправною не спричинює відновлення попереднього становища особи, призваної на військову службу», - зазначили у рішенні Верховного суду.