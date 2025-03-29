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У Кропивницькому вбивцю школярки засуджено до довічного ув'язнення

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Кропивницькому вбивцю школярки засуджено до довічного ув'язнення
Олена Хріненко усі роки на судові засідання приходила з портретом доньки
фото: suspilne.media

Розгляд справи у судах тривав понад п’ять років

Обвинуваченого у вбивстві 16-річної школярки з села Суботці Кропивницького району засудили до довічного увʼязнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Розгляд справи у судах тривав понад п’ять років. Матір школярки та прокурор просили для затриманого довічне позбавлення волі.

За словами прокурора, у суді дослідили 26 томів доказів. Серед них – сліди крові й речі школярки в машині обвинуваченого, покази свідків і висновки експертиз.

Обвинувачений усі роки, поки тривали судові засідання, свою провину заперечував.

Суд визнав чоловіка винним у вбивстві поєднаним зі зґвалтуванням, замаху на вчинення дій сексуального характеру та таємному викраденні чужого майна.

Йому призначили довічне позбавлення волі. Також засуджений має сплатити 4 мільйони гривень відшкодування моральної шкоди матері загиблої дівчинки. Крім того, понад 1 мільйон гривень він повинен сплатити за судові витрати.

Засуджений сказав, що має намір оскаржувати рішення суду.

16-річна Діана Хріненко – жителька села Суботці Кропивницького району — зникла 24 серпня 2018 року, коли пішла на святкування Дня Незалежності та додому не повернулася. Пошуки школярки тривали пів року.

У березні 2019 року за 12 кілометрів від Суботців знайшли рештки тіла людини та фрагменти одягу. Їх знайшов тракторист, який працював на полі. Те, що рештки належать Діані, підтвердили три експертизи. Підозрюваного у вбивстві дівчини затримали 13 серпня 2019 року в Польщі. Це житель сусіднього села Новотрепівка Микола Середніцький. На момент затримання йому було 28 років.

Нагадаємо, на Чернігівщині агент російської розвідки отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна. Як встановило розслідування, він планував фізичну ліквідацію українських бійців на території регіону. 

Раніше СБУ затримала у Київській області кількох проросійських інтернет-агітаторів, що виправдовували збройну агресію РФ проти України та воєнні злочини російських військових.

Також «Главком» повідомляв, що у Тернополі була затримана 14-річна школярка. Росіяни завербували її та планували підірвати дівчинку разом з вибухівкою біля місцевого управління поліції.

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Теги: прокурор розслідування Кропивницький суд

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Кримінал

У Кропивницькому вбивцю школярки засуджено до довічного ув'язнення
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