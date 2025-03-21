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Мільйонні збитки: посадовиця «Київміськсвітла» підозрюється у зловживанні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Мільйонні збитки: посадовиця «Київміськсвітла» підозрюється у зловживанні
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Посадовиця «Київміськсвітло» не ініціювала жодних заходів для того, щоб змусити постачальника переглянути ціну 

Посадовиця комунального підприємства «Київміськсвітло» та постачальник електроенергії підозрюються у переплаті за електроенергію у розмірі 1,8 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру начальниці відділу КП «Київміськсвітло» у службовій недбалості при здійсненні контролю за ціною постачання електричної енергії, що спричинило тяжкі наслідки згідно з частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України, а також директору приватного товариства у заволодінні коштами комунального підприємства під час постачання електричної енергії згідно з ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Директору приватного товариства повідомлено підозру у заволодінні коштами комунального підприємства під час постачання електричної енергії
Директору приватного товариства повідомлено підозру у заволодінні коштами комунального підприємства під час постачання електричної енергії
фото: Київська міська прокуратура

Повідомляється, що у період січня – лютого 2022 року «Київміськсвітло» уклало з приватним підприємством договір на постачання електроенергії на суму 57,5 млн грн. При цьому її ціна протягом дії угоди повинна була корегуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення.

Слідчі прокуратури виявили, що у кінці січня 2022 року начальниця відділу «Київміськсвітло», яка мала контролювати виконання умов договору, встановила, що ціна зменшилась на 7,41%. Постачальник у своїй відповіді визнав це, але безпідставно відмовив у перегляді ціни та підписанні відповідної додаткової угоди на лютий 2022 року.

Втім, зазначили у прокуратурі, після отримання відмови, посадовиця КП «Київміськсвітло» не ініціювала жодних заходів для того, щоб змусити постачальника переглянути ціну на електроенергію, як це передбачено угодою.

«Така недбалість службової особи КП «Київміськсвітло» та умисні дії постачальника призвели до завдання місцевому бюджету м. Києва збитків в розмірі 1,8 млн грн, що підтвердили спеціалісти ДАСУ та судово-економічна експертиза», – йдеться у повідомленні.       

Нагадаємо, Служба безпеки викрила ще одну злочинну схему у Київській міській державній адміністрації (КМДА). За матеріалами справи, фігуранти привласнили майже 60 млн грн, які призначалися для паліативної допомоги тяжкохворим. Як встановило розслідування, до оборудки причетні чотири особи, дві з яких – заступниці очільника Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА. Ще один фігурант – колишній топчиновник Київської міськдержадміністрації, а зараз керівник однієї із столичних психлікарень та компанії медико-соціального профілю. 

До слова, минуло більше місяця після оприлюднення фактів масштабної корупції, що процвітала під дахом Київради, але нові шокуючі факти ставлять питання можливості роботи мерії у нинішньому форматі ребром. Про це йдеться у статті «Главкома» 👉 «Час Х» для Кличка. Чи виживе ця Київрада після плівок Комарницького».

Теги: Київ корупція в Україні експертиза розслідування прокуратура

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