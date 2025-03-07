Спалювання сухої трави на Київщині призвело до пожежі, зайнялися будинки

За словами правоохоронців, якщо винних у пожежі зайдуть, їм загрожує до трьох років в'язниці

Гасіння пожежі тривало чотири години

У селі Бабинці Бучанського району вогонь знищив три житлові будинки з господарськими спорудами. Причина пожежі – спалювання сухої трави. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяви Бучанської міської ради, ДСНС Київщини та поліцію Київщини.

«На вулиці Дзюбина у Бабинцях вогонь знищив три житлові будинки з господарськими спорудами. Причина пожежі – спалювання сухої трави під час сильного вітру», – йдеться у повідомленні Бучанської міської ради.

На гасіння знадобилося чотири години та чотири бригади рятувальників.

Гасіння пожежі тривало чотири години фото: ДСНС Київщини

У ДСНС Київщини повідомили, що вогнем було охоплено три житлові будинки, три господарчі будівлі та 1,5 гектара трав'яного настилу.

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На ліквідацію пожежі залучались шість одиниць техніки та 17 чоловік особового складу фото: ДСНС Київщини

«На ліквідацію пожежі залучались шість одиниць техніки та 17 чоловік особового складу. Причина виникнення пожежі встановлюється», – розповіли у відомстві.

Причина пожежі – спалювання сухої трави під час сильного вітру фото: ДСНС Київщини

Поліція повідомила, що нині вивчаються обставини пожежі на Бучанщині. Досудове розслідування ведеться за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі (ч. 1 ст. 270 ККУ).

Полум'ям знищено три приватні будинки, три літні кухні та господарське приміщення фото: поліція Київщини

«Мешканка одного із будинків самостійно евакуювалася. На щастя, ніхто не постраждав. Остаточні результати щодо причини пожежі нададуть до поліції працівники ДСНС», – йдеться у повідомленні.

За словами правоохоронців, якщо винних у пожежі зайдуть, їм загрожує до трьох років в'язниці.

Нагадаємо, 6 березня, у Києві на вулиці Тараса Бульби-Боровця сталася пожежа у гаражі, яка виникла, імовірно, через загоряння трав'яного настилу. Попередньо, сталося загоряння трав'яного настилу з подальшим розповсюдженням вогню на металевий гараж.

До слова, випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах карається штрафами від 3 060 до 6 120 гривень. Посадовці можуть отримати штраф від 15 300 до 20 400 гривень.