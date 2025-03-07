Спалювання сухої трави на Київщині призвело до пожежі, зайнялися будинки
Гасіння пожежі тривало чотири години
У селі Бабинці Бучанського району вогонь знищив три житлові будинки з господарськими спорудами. Причина пожежі – спалювання сухої трави. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяви Бучанської міської ради, ДСНС Київщини та поліцію Київщини.
«На вулиці Дзюбина у Бабинцях вогонь знищив три житлові будинки з господарськими спорудами. Причина пожежі – спалювання сухої трави під час сильного вітру», – йдеться у повідомленні Бучанської міської ради.
На гасіння знадобилося чотири години та чотири бригади рятувальників.
У ДСНС Київщини повідомили, що вогнем було охоплено три житлові будинки, три господарчі будівлі та 1,5 гектара трав'яного настилу.
«На ліквідацію пожежі залучались шість одиниць техніки та 17 чоловік особового складу. Причина виникнення пожежі встановлюється», – розповіли у відомстві.
Поліція повідомила, що нині вивчаються обставини пожежі на Бучанщині. Досудове розслідування ведеться за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі (ч. 1 ст. 270 ККУ).
«Мешканка одного із будинків самостійно евакуювалася. На щастя, ніхто не постраждав. Остаточні результати щодо причини пожежі нададуть до поліції працівники ДСНС», – йдеться у повідомленні.
За словами правоохоронців, якщо винних у пожежі зайдуть, їм загрожує до трьох років в'язниці.
Нагадаємо, 6 березня, у Києві на вулиці Тараса Бульби-Боровця сталася пожежа у гаражі, яка виникла, імовірно, через загоряння трав'яного настилу. Попередньо, сталося загоряння трав'яного настилу з подальшим розповсюдженням вогню на металевий гараж.
До слова, випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах карається штрафами від 3 060 до 6 120 гривень. Посадовці можуть отримати штраф від 15 300 до 20 400 гривень.
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