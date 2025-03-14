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У Харкові сталася сутичка між військовими ТЦК та цивільними чоловіками

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Харкові сталася сутичка між військовими ТЦК та цивільними чоловіками
Керівництво Харківського ОТЦК та СП та причетного РТЦК та СП визнають порушення, некоректну та емоційну поведінку свого підлеглого
фото ілюстративне з відкритих джерел

Конфлікт виник, коли військовослужбовці ТЦК та СП перевіряли документи у двох цивільних

У Харкові стався конфлікт між військовими ТЦК та цивільними чоловіками. Працівник ТЦК застосував травматичну зброю проти чоловіка з кастетом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію та ТЦК.

Перед цим у Telegram-каналах поширили відео конфлікту між чоловіками у військовій формі та чоловіками в цивільному. У коментарях до відео стверджувалось, що працівники ТЦК та СП побили військовозобов’язаного та застосували проти нього зброю.

Як розповіли у ТЦК, конфлікт виник, коли військовослужбовці ТЦК та СП перевіряли документи у двох цивільних. Один із чоловіків, ймовірно, кастетом, ударив в обличчя військового. Після цього військовий ТЦК зробив декілька пострілів у землю із зареєстрованої за ним травматичної зброї, пояснили у військкоматі.

У Харкові сталася сутичка між військовими ТЦК та цивільними чоловіками фото 1
фото: Харківський ТЦК

Там також зазначили, що керівництво Харківського ОТЦК та СП та причетного РТЦК та СП визнають порушення, некоректну та емоційну поведінку свого підлеглого й уже проводять службове розслідування.

У поліції підтвердили розповідь ТЦК, зауваживши: відео побиття поширювали без зазначення передумов конфлікту. За інформацією правоохоронців, двоє цивільних проявляли агресію та чинили опір діям військовим, а один із них завдав удару кастетом по обличчю представнику ТЦК.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №12442. Він вводить відповідальність для посадовців територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій за порушення порядку медичного огляду.

Також електронні направлення на ВЛК у «Резерв+» відтепер стали доступні всім військовозобов’язаним та містять дату прибуття на медогляд. До листопада 2025 року в Україні буде впроваджено анонімний розгляд справ військово-лікарськими комісіями.

Як повідомлялося, від початку року відкрито 9 658 виконавчих проваджень через порушення правил військового обліку. Це майже стільки ж, як за весь 2023 рік – 10 541 провадження.

До слова, за суперечку з ТЦК на вулиці можна отримати штраф. Так, Печерський районний суд Києва оштрафував на 119 грн чоловіка за дрібне хуліганство під час перевірки документів представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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Теги: документи мобілізація розслідування відео ТЦК

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