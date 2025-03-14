У Харкові сталася сутичка між військовими ТЦК та цивільними чоловіками

Керівництво Харківського ОТЦК та СП та причетного РТЦК та СП визнають порушення, некоректну та емоційну поведінку свого підлеглого

Конфлікт виник, коли військовослужбовці ТЦК та СП перевіряли документи у двох цивільних

У Харкові стався конфлікт між військовими ТЦК та цивільними чоловіками. Працівник ТЦК застосував травматичну зброю проти чоловіка з кастетом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію та ТЦК.

Перед цим у Telegram-каналах поширили відео конфлікту між чоловіками у військовій формі та чоловіками в цивільному. У коментарях до відео стверджувалось, що працівники ТЦК та СП побили військовозобов’язаного та застосували проти нього зброю.

Як розповіли у ТЦК, конфлікт виник, коли військовослужбовці ТЦК та СП перевіряли документи у двох цивільних. Один із чоловіків, ймовірно, кастетом, ударив в обличчя військового. Після цього військовий ТЦК зробив декілька пострілів у землю із зареєстрованої за ним травматичної зброї, пояснили у військкоматі.

фото: Харківський ТЦК

Там також зазначили, що керівництво Харківського ОТЦК та СП та причетного РТЦК та СП визнають порушення, некоректну та емоційну поведінку свого підлеглого й уже проводять службове розслідування.

У поліції підтвердили розповідь ТЦК, зауваживши: відео побиття поширювали без зазначення передумов конфлікту. За інформацією правоохоронців, двоє цивільних проявляли агресію та чинили опір діям військовим, а один із них завдав удару кастетом по обличчю представнику ТЦК.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №12442. Він вводить відповідальність для посадовців територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій за порушення порядку медичного огляду.

Також електронні направлення на ВЛК у «Резерв+» відтепер стали доступні всім військовозобов’язаним та містять дату прибуття на медогляд. До листопада 2025 року в Україні буде впроваджено анонімний розгляд справ військово-лікарськими комісіями.

Як повідомлялося, від початку року відкрито 9 658 виконавчих проваджень через порушення правил військового обліку. Це майже стільки ж, як за весь 2023 рік – 10 541 провадження.

До слова, за суперечку з ТЦК на вулиці можна отримати штраф. Так, Печерський районний суд Києва оштрафував на 119 грн чоловіка за дрібне хуліганство під час перевірки документів представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки.