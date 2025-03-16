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У Мексиці картель влаштовував масові страти на ранчо

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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У Мексиці картель влаштовував масові страти на ранчо
Вид на ранчо Izaguirre, де були розташовані три крематорії
фото: BBC

Місцева поліція вже проводила рейд на цьому ранчо у вересні минулого року, але, тоді не виявили або не повідомили про масові сліди насильства

У Мексиці виявили ранчо, де картель CJNG катував і спалював жертв. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ВВС.

Група активістів, до складу якої входять родичі зниклих безвісти в Мексиці, отримала інформацію про можливе масове поховання та вирушила на ранчо в пошуках слідів своїх близьких. Однак те, що вони виявили, виявилося ще страшнішим: близько 200 пар взуття, сотні предметів одягу, десятки валіз і рюкзаків, залишених після зникнення їхніх власників. На місці також знайшли печі та людські кістки. За словами активістів, це ранчо могло використовуватися картелем «Нове покоління Халіско» (CJNG) для навчання бойовиків, катувань і спалення тіл жертв.

«Там були навіть дитячі іграшки», – розповіла Лус Тоскано, учасниця групи Buscadores Guerreros de Jalisco. Вона вважає, що всі знайдені особисті речі мають бути ретельно досліджені та передані сім’ям для впізнання.

Однак ще більш тривожним є те, що місцева поліція вже проводила рейд на цьому ранчо у вересні минулого року. Тоді правоохоронці затримали 10 осіб і звільнили двох заручників, але, схоже, не виявили або не повідомили про масові сліди насильства.

Така ситуація викликала хвилю звинувачень на адресу влади. Родичі жертв і критики вказують на можливу співпрацю місцевих правоохоронців із картелями. Губернатор штату Пабло Лемус у відеозверненні запевнив, що його адміністрація повністю співпрацює з федеральними органами та не ігнорує проблему.

Події в Халіско стали випробуванням і для нового президента Мексики Клаудії Шейнбаум. Вона доручила розслідувати справу федеральним слідчим, наголосивши, що важливо дочекатися офіційних результатів, перш ніж робити висновки.

«Передусім ми маємо отримати інформацію від генерального прокурора, який несе відповідальність за це розслідування. Після цього громадськість буде поінформована про всі деталі», – заявила вона на пресбрифінгу.

Наразі ранчо заповнене поліцейськими, федеральними слідчими та експертами, які працюють над встановленням правди. Однак залишається питання, чи зможе офіційна версія подій переконати громадськість, яка все більше сумнівається в діях місцевої влади.

Раніше ми писали, що у Франції 23-річний студент убив малолітню дівчинку через нервовий зрив після програшу у грі Fortnite. Про це пише Bild.

За словами прокурора, хлопець часто нервував через гру та після чергового конфлікту з іншим геймером вирішив вийти на вулицю, щоб заспокоїтися. За версією слідства, студент зустрів Луїзу, коли повертався додому, та погрожуючи ножем, привів її до лісу, маючи намір щось вкрасти або просто налякати. Але, дівчинка через паніку закричала, і він наніс їй смертельне поранення.

Теги: кримінал поховання прокурор розслідування поліція поранення Мексика

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