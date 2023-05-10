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Канада продовжить захищати своїх громадян, не дивлячись на помсту Китаю – Трюдо

Діана Гасюк
glavcom.ua
Канада продовжить захищати своїх громадян, не дивлячись на помсту Китаю – Трюдо
Джастін П'єр Джеймс Трюдо
фото з відкритих джерел

Прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що Канада не боїться можливої помсти Китаю

Китай не зможе своїми діями залякати Канаду та її уряд на шляху захисту своїх громадян. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, з посиланням на Reuters.

У понеділок, 8 травня Оттава вислала китайського дипломата Чжао Вея через звинувачення в іноземному втручанні, а через кілька годин Китай попросив канадського дипломата в Шанхаї залишити країну до 13 травня у відповідь на, як він назвав, «нерозумні дії» Оттави. 

«Ми розуміємо, що помста можлива, але ми не будемо лякатися, ми будемо продовжувати робити все необхідне, щоб забезпечити захист канадців від іноземного втручання», – заявив Трюдо у Оттаві.

Раніше вдень МЗС Китаю оголосило персоною нон грата консула Канади в Шанхаї у відповідь на висилку дипломата генконсульства Китаю в Торонто після того, як канадська розвідка звинуватила китайського дипломата у залякуванні депутата канадського парламенту.

Дехто побоюється, що взаємне висилання дипломатів може мати економічні наслідки для Канади. Китайський імпорт канадських товарів зріс на 16% минулого року до рекордних 74,8 млрд доларів, а Китай є другим за величиною торговим партнером Канади після США.

Минулого року Пекін скасував трирічну заборону на імпорт ріпаку з Канади від торгових компаній Richardson International та Viterra, яку було запроваджено у 2018 році. Китай також є великим імпортером канадського калію та пшениці.

Раніше повідомлялося, що Україна отримала від Канади першу партію обладнання для розмінування, загальна вартість якої становить 22,5 мільйона канадських доларів (понад 16 мільйонів доларів США).

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Теги: Тайвань Україна розмінування імпорт Китай Канада Торонто міністр розвідка

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