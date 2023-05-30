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Раптове відключення світла в Україні. «Укренерго» розпочало розслідування

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Раптове відключення світла в Україні. «Укренерго» розпочало розслідування
Наразі триває заживлення споживачів
фото ілюстративне

Відключення відбулися через технічні причини та не пов’язані з дефіцитом потужності в енергосистемі

Близько 13:00 в енергосистемі аварійно відключилися декілька магістральних високовольтних ліній. Внаслідок цього дією протиаварійної автоматики були частково знеструмлені споживачі в низці областей. Про це повідомляє «Укренерго».

«Наразі триває заживлення споживачів. Постачання електроенергії всім споживачам буде відновлено у найближчі години. Розпочато розслідування причин інциденту», – йдеться в повідомленні.

Енергетики наголошують, що відключення відбулися через технічні причини та не пов’язані з дефіцитом потужності в енергосистемі.

Нагадаємо, що сьогодні частково зникло світло і в Києві. Аварійне відключення сталося о 12:28. Енергетики виїхали на місце аварії та заживили 33 знеструмлені будинки від резервних джерел. У столиці проблеми зі світлом фіксували у Шевченківському, Солом’янському, Святошинському, Голосіївському, Оболонському, Дарницькому районах.

Крім того, внаслідок обстрілів прифронтових та прикордонних територій частина населених пунктів Донецької, Дніпропетровської, Сумської та Харківської областей залишилися без світла. Також через попередні ворожі обстріли знеструмлена частина споживачів у Запорізькій, Херсонській, Чернігівській областях.

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Теги: електроенергія розслідування Укренерго

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