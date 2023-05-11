Які розетки допоможуть економити електроенергію: поради експертів

Зменшення споживання та витрат на електроенергію – це не єдина функція програмованої розетки

Сучасні технології дозволяють підвищити комфорт і одночасно оптимізувати енерговитрати. До таких пристроїв, зокрема, належать програмовані розетки, які можуть автоматично вмикати та вимикати домашню техніку у потрібний час. В YASNO розповіли про їх переваги та особливості використання.

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Принцип роботи програмованої розетки простий: її потрібно під’єднати до електроприладу та мережі, а потім налаштувати, години роботи. У цей час техніка автоматично запуститься та так само вимкнеться без жодного втручання.

Найбільшу користь програмовані розетки приносять власникам двозонних лічильників, адже допомагають вмикати енергомістку техніку (обігрівачі, бойлер, пральну машину тощо) у години «нічного» тарифу з 23:00 до 7:00.

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Проте зменшення споживання та витрат на електроенергію – це не єдина функція програмованої розетки. Вона може мати й нестандартне застосування, наприклад: під’єднайте до розетки електрочайник або тостер, встановіть їх ранкове увімкнення, і свіжий сніданок буде готовий до вашого пробудження;

якщо приєднати до програмованої розетки джерела світла, можна забезпечити правильний світловий день для мешканців акваріума та кімнатних рослин. Також розетка стане в пригоді для систем зрошення та автоматичного поливу квітів на підвіконні;

програмована розетка допоможе за необхідності вмикати світло в оселі за відсутності господарів і тим самим створювати ефект присутності в будинку.

Замовити програмовану розетку можна у складі набору Розумний Watt від YASNO, до якого входить двозонний лічильник з послугою встановлення «під ключ». Клієнти можуть обрати оптимальний для своїх потреб тип програмованої розетки: з добовим механічним керуванням – дозволяє налаштовувати однаковий графік роботи приладу одразу на усі дні тижня;

з тижневим електронним керуванням – така розетка допомагає встановлювати окремий графік вмикання/вимикання техніки на кожен день тижня;

з Wi-Fi керуванням – для тих, хто бажає керувати роботою техніки дистанційно через мобільний застосунок. Ця модель розетки також оснащена функцією енергомоніторингу, тому користувач може бачити скільки кіловат∙годин та на яку суму спожив електроприлад у певний час.