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«Донбасенерго» закликає невідкладно скасувати цінові обмеження на ринку електроенергії

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Донбасенерго» закликає невідкладно скасувати цінові обмеження на ринку електроенергії
«Діючі цінові обмеження забезпечують постійно збиткову роботу теплової генерації навіть на вітчизняному вугіллі»
фото з відкритих джерел

31 травня НКРЕКП скасувала цінові обмеження на ринку електроенергії з 30 червня 2023 року

Компанія «Донбасенерго» просить Національну комісію, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) скасувати граничні ціни на ринку електроенергії. Про це йдеться у листі «Донбасенерго» до НКРЕКП.

«Діючі цінові обмеження забезпечують постійно збиткову роботу теплової генерації навіть на вітчизняному вугіллі, не кажучи про імпортне, або про роботу ТЕС на природному газу», – говориться в ньому.

Компанія підкреслює, що вона послідовно виступає за якнайшвидше впровадження в Україні європейських практик стосовно роботи ринку електричної енергії, зокрема і щодо рівня цінових обмежень на сегментах ринку.

Через це «Донбасенерго» вважає за необхідне невідкладно скасувати цінові обмеження на ринку.

Окрім того, в компанії нагадали позицію «Укренерго», яка заявляла, що скасування цінових обмежень сприятиме залученню імпорту в дефіцитні години доби та відповідно забезпечить надійну роботу енергосистеми.

«З огляду на вищесказане, просимо Вас переглянути рішення від 31.05.2023, щодо прийняття постанови «Про зупинення дій окремих положень постанови НКРЕКП від 25 лютого 2022 року №322», та відмінити цінові обмеження на усіх сегментах ринку з 11.06.2023», – підкреслили у листі.

Нагадаємо, 31 травня НКРЕКП скасувала цінові обмеження на ринку електроенергії з 30 червня 2023 року.

Теги: тарифи Укренерго НКРЕКП

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