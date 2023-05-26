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Чи відтермінують літнє подорожчання електроенергії: роз'яснення нардепа

Наталія Порощук
glavcom.ua
Чи відтермінують літнє подорожчання електроенергії: роз'яснення нардепа
Рахунок за електроенергію в країні не буде підвищено більше одного разу
фото з відкритих джерел

Можливо, підвищення тарифів буде відкладено до липня

Очікуване в червні подорожчання електроенергії для громадян може не відбутися. З іншого боку, зростання цін все одно неминуче: тільки так Україна зможе зберегти власну енергосистему.  Про це повідомляє заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський у Facebook.

«Так, дійсно, передбачається, що з червня 2023 року тариф буде встановлено єдиний – у 2,8 грн за кВт для всіх споживачів. Проте моє відчуття, що підняття тарифу буде відтерміновано ще на місяць, що говорить про те, що уряд ставиться із розумінням і намагається забезпечити максимально плавний перехід на нові умови користування послугою», – розповідає Олег Семінський.

Депутат стверджує, що побільшає кількість субсидіантів. «Сподіваюсь, перехід на новий тариф та підлаштування населення під нові умови пройде максимально плавно та безболісно для всіх категорій споживачів», – зазначив заступник.

Нагадаємо, що варіанти зміни тарифу, які зараз обговорюються, є помірними. Рахунок за електроенергію в країні не буде підвищено більше одного разу. Є пропозиція підвищити тариф до 2,4 грн та 2,8 грн за кВт-год (1,44 грн/кВт-год при поточному споживанні до 250 кВт-год на місяць і 1,68 грн/кВт-год при перевищенні цієї межі). Ще одна пропозиція – до 2 грн або 2,4 грн за кВт-год. 

Член Комітету Верховної Ради з енергетики та ЖКП Сергій Нагорняк стверджує, що в червні-липні 2023 року є висока ймовірність того, що сума виплати у платіжках зміниться. В середньому електроенергія влітку може подорожчати на 200-300 гривень. 

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Теги: підвищення цін тарифи електроенергія

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