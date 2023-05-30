Частина Молдови залишилася без світла через збій в Україні
У Кишиневі через відключення електрики був затор із 15 тролейбусів
Вранці 30 травня у Молдові в аварійному режимі відключилася високовольтна лінія Вулканешти – Ісакча. Про це повідомляє оператор транспортної системи Молдови Moldelectrica та місцеве видання Newsmaker.
Відключилася і лінія Бельці – Дністровськ. У міністерстві енергетики Молдови уточнили, що ця лінія вимкнулась у Вінницькій області України.
Електрика також зникла в місті Слободзея, деяких районах Тирасполя, в Рибниці та Кам’янці
За кілька годин фахівці поновили подачу електроенергії на всіх лініях. Тепер розподільчі компанії повинні перепідключати споживачів.
У Кишиневі через відключення електрики був затор із 15 тролейбусів.
Нагадаємо, що сьогодні близько 13:00 в енергосистемі аварійно відключилися декілька магістральних високовольтних ліній. Внаслідок цього дією протиаварійної автоматики були частково знеструмлені споживачі в низці областей.
Відключення відбулися через технічні причини та не пов’язані з дефіцитом потужності в енергосистемі. «Укренерго» розпочало розслідування.
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