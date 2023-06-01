Нові тарифи на світло та воду: чого чекати в червні

Відсьогодні в Україні майже вдвічі зростуть тарифи на електроенергію

У червні в Україні підвищуються тарифи на світло для населення. Також варто готуватися до підвищення тарифів на воду. Регулятор планує затвердити рішення за кілька тижнів.

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Водоканали різних областей вже опублікували нові ціни.

Необхідність підвищення тарифів пояснюється великою вартістю відновлення енергетичної інфраструктури після обстрілів РФ.

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Тарифи на газ у червні не зміняться і складуть 7,96 грн за кубометр з податком на додану вартість (ПДВ). Така ціна встановлена тарифним планом Нафтогазу, який діє до 1 травня 2024 року.

Крім того, відсьогодні в Україні майже вдвічі зростуть тарифи на електроенергію. З 1 червня запроваджується єдиний тариф на електроенергію для населення на рівні 2,88 гривні за кВт/год. Він діятиме для всіх побутових споживачів.

Підвищення цін пов'язане з необхідністю відновлення системи після ракетних атак.

Нагадаємо, що до цього тарифи на світло залишалися на довоєнному рівні та становили 1,44 грн за кВт·год, якщо сім'я споживає до 250 кВт·год на місяць, і 1,68 грн за кВт·год, якщо місячний обсяг споживання перевищує 250 кВт·год.