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Відключення світла влітку: «Укренерго» повідомило, до чого готуватися українцям

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Відключення світла влітку: «Укренерго» повідомило, до чого готуватися українцям
Відключення періодично можуть відбуватися через пошкодження в мережах
фото з відкритих джерел

Країна може також включати додаткові генеруючі потужності, наприклад, ті, які використовують природний газ

Влітку в Україні може виникнути дефіцит електроенергії, але відключення споживачів будуть намагатися уникнути. Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі «Радіо Свобода».

«Відключення споживачів, які ми бачили взимку, – це останній крок за пріоритетністю, який ми, як оператор енергосистеми, можемо вжити, щоб збалансувати і зберегти енергосистему цілісною», – сказав він.

Кудрицький зазначив, що є інші інструменти, які дозволяють уникнути відключень споживачів. Наприклад, Україна може імпортувати електроенергію з Європи. Країна може також включати додаткові генеруючі потужності, наприклад, ті, які використовують природний газ.

Так, влітку ТЕЦ використовуються мало, але додаткову генерацію на газу можуть включити, якщо буде така потреба. «Тому я би не говорив про якісь невідворотні відключення чи тим більше блекаути. Ситуація буде дійсно напруженою протягом літа з точки зору балансу в енергосистемі, але ми будемо використовувати всі інструменти для того, щоб ніяких відключень споживачів протягом цього періоду не допускати», – сказав він.

За його словами, «Укренерго» поставило собі за мету уникнути відключень через те, що в енергосистемі є дефіцит.

При цьому відключення періодично можуть відбуватися через пошкодження в мережах. Йдеться про пошкодження розподільчої лінії електропередач чи більш масштабну аварійну ситуацію, яка мала місце вчора, коли низка міст Україна частково залишилася без світла. Тоді сталося відключення одночасно кількох магістральних ліній електропередачі. Проте це не пов’язано із балансом і дефіцитом електроенергії.

Нагадаємо, 30 травня в енергосистемі аварійно відключилися декілька магістральних високовольтних ліній. Внаслідок цього дією протиаварійної автоматики були частково знеструмлені споживачі в низці областей.голова Держенергонагляду Руслан Слободян не виключає, що відключення світла, які відбувалися 30 травня по всій країні, – це фактор якогось зовнішнього втручання.

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Теги: електроенергія енергетика Укренерго Україна радіо Свобода

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