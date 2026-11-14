Ліміти на перекази для ФОПів суттєво скоротилися: про що варто знати

Документ передбачає поетапне запровадження обмежень для клієнтів, яких банки відносять до категорії підвищеного ризику

Нові ліміти не поширюються автоматично на всіх підприємців та компанії

Сьогодні, 14 листопада, банки запровадили другий етап обмежень на фінансові операції окремих фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб. Місячні ліміти на перекази зменшилися порівняно з тими, що діяли із серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Судово-юридичну газету».

Йдеться про виконання оновленого Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, який представники банківської спільноти підписали 14 травня 2026 року. Документ передбачає поетапне запровадження обмежень для клієнтів, яких банки відносять до категорії підвищеного ризику.

Діятимуть такі місячні ліміти:

ФОП першої групи – до 400 тис. грн на місяць. До цього часу перехідний ліміт становив 600 тис. грн.

ФОП другої та третьої груп – до 1 млн грн на місяць замість 3 млн грн.

Юридичні особи, у яких виявлено більш як дві ознаки компанії-оболонки, – до 2 млн грн на місяць замість 5 млн грн. Таким чином, для підприємців першої групи граничний обсяг операцій зменшиться на 200 тис. грн, для другої та третьої груп – на 2 млн грн, а для відповідних юридичних осіб – на 3 млн грн.

Нові ліміти не поширюються автоматично на всіх підприємців та компанії. Насамперед банки посилюють контроль за новоствореними ФОПами, а також підприємцями, які тривалий час не здійснювали діяльності, а потім відновили роботу. Якщо банк віднесе такого клієнта до категорії підвищеного ризику, він застосовуватиме поглиблену перевірку фінансових операцій.

Під час оцінювання банк враховуватиме характер і масштаб діяльності, види товарів або послуг, очікувані обсяги надходжень та відповідність фактичних операцій заявленій бізнес-моделі. Окремі обмеження передбачені для юридичних осіб, у яких за результатами перевірки виявлять понад дві ознаки так званої компанії-оболонки.

Для інших ФОПів та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, єдині ліміти Меморандумом не встановлюються. Банки оцінюватимуть їхні операції за власними ризик-орієнтованими підходами.

До слова, деякі фізичні особи-підприємці, незалежні професіонали та члени фермерських господарств можуть не сплачувати ЄСВ за себе.