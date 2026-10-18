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Голова Фонду держмайна припустив, як адміністрація Трампа може вплинути на приватизацію в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Голова Фонду держмайна припустив, як адміністрація Трампа може вплинути на приватизацію в Україні
Голова Фонду держмайна вважає, що приватизація ОПЗ може мати не лише економічне, а й геополітичне значення
фото з відкритих джерел

Дмитро Наталуха не виключає, що американські інвестори можуть орієнтуватися на майбутні домовленості між США та Росією

Адміністрація президента США Дональда Трампа може давати американським інвесторам сигнали щодо купівлі стратегічних об’єктів в Україні, зокрема Одеського припортового заводу (ОПЗ). Не виключено, що потенційні покупці розраховують на майбутні економічні домовленості між США та Росією. Водночас не всі американські інвестори орієнтуються на нинішню адміністрацію Білого дому. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив голова Фонду державного майна України Дмитро Наталуха.

Він припустив, що Білий дім може як заохочувати американський бізнес купувати українські активи, так і рекомендувати поки утриматися від інвестицій. За словами Наталухи, йдеться не про звичайні об’єкти нерухомості, а про стратегічні підприємства, які впливають на українську або російську промисловість.

«Зокрема, Одеський припортовий завод точно таким є хоча б через доступ до того ж аміакопроводу з Тольятті. Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат також в якомусь сенсі через те, що там можна видобувати. Я не стверджую, що так точно відбувається, але я б цьому не здивувався», – зазначив голова Фонду держмайна, коментуючи можливий вплив американської адміністрації на рішення інвесторів.

На думку Дмитра Наталухи, інвестори, які мають інсайдерську інформацію або очікують певних політичних змін, готові купувати активи в Україні, попри війну. Адже в іншому разі вкладати кошти в країну, де інвестиції можуть втратити вартість через бойові дії, було б значно ризикованіше.

Водночас він наголосив, що не всі американські інвестори, які цікавляться українськими активами, пов’язані з нинішньою адміністрацією США. Фонд держмайна також спілкується з американськими інвесторами, які представляють інші політичні погляди. Вони розглядають участь в українських приватизаційних аукціонах як спосіб підтримати Україну та продемонструвати, що позиція американського суспільства щодо війни не є одностайною.

«Вони вважають, що Росія – агресор, Путін – диктатор і так далі. Ці інвестори не готові зараз заходити на великі активи, але водночас готові витрачати достатньо значні суми», – зауважив Дмитро Наталуха.

Голова Фонду держмайна вважає, що приватизація ОПЗ може мати не лише економічне, а й геополітичне значення. У разі продажу підприємства рішення про його придбання можуть сприйняти як сигнал щодо майбутніх відносин між Україною, США та Росією.

«Абсолютно так. І в цьому вся, так би мовити, краса цієї ситуації. Але сприйняти цей сигнал однозначно буде достатньо важко», – підсумував Дмитро Наталуха.

Нагадаємо, потенційні покупці Одеського припортового заводу (ОПЗ), серед яких є американські інвестори, занепокоєні погіршенням безпекової ситуації в Україні. Через масовані обстріли вони дедалі частіше розпитують про ситуацію в Києві та Одесі, а також про те, чи мають українська влада та військові розвіддані щодо подальшого розвитку подій.

Раніше аукціон із приватизації ПАТ «Сумихімпром», стартова ціна якого становила 1 млрд грн, не відбувся через відсутність учасників. Торги планували провести 13 жовтня 2026 року, однак жоден охочий не подав заявку на придбання підприємства.

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Теги: Дональд Трамп США Дмитро Наталуха аукціон завод промисловість бізнес приватизація інвестиції

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