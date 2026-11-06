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Приватбанк попередив про призупинку платежів та операцій з картками: названо причину

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Приватбанк попередив про призупинку платежів та операцій з картками: названо причину
Планові роботи триватимуть із 00:05 до 06:30, тому частина сервісів буде недоступна клієнтам
фото: dilo.ua

У ніч на 7 листопада клієнтам фінустанови будуть недоступні основні банківські сервіси через планове оновлення систем

Приватбанк тимчасово призупинить проведення платежів та операції з картками в ніч на суботу, 7 листопада. Обмеження пов'язані з плановими технічними роботами та оновленням систем банку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву пресслужби Приватбанку.

Планові роботи триватимуть із 00:05 до 06:30. У цей період клієнти не зможуть користуватися основними сервісами фінустанови.

Зокрема, будуть недоступні:

  • усі платежі;
  • операції з банківськими картками;
  • банкомати;
  • термінали самообслуговування;
  • розрахунки через POS-термінали в торговельних точках.

Банк пояснив, що проводять технічні роботи вночі, коли клієнтська активність найнижча, аби надалі сервіси працювали швидко та без збоїв.

«Тож перекази й платежі краще зробити заздалегідь або після 06:30», – порадили у ПриватБанку.

Після завершення оновлення всі зазначені сервіси мають відновити роботу у звичайному режимі.

Варто нагадати, що Верховний суд Великої Британії відмовив колишнім власникам Приватбанку Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову у дозволі оскаржити рішення англійського суду, яке зобов’язує їх сплатити банку понад $3 млрд.

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Теги: застосунок банк гроші карткові перекази Приватбанк

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