Бізнес може заробляти на різниці цін на електроенергію завдяки батареям – CEO D.Solutions

Системи зберігання енергії відкривають нові можливості для заробітку бізнесу – Коваленко

Системи зберігання енергії дозволяють українському бізнесу скорочувати витрати та отримувати додатковий дохід завдяки накопиченню електроенергії в години низьких цін та її використанню або продажу, коли вона дорожчає. Про це в інтервʼю розповів CEO D.Solutions Сергій Коваленко.

За його словами, системи зберігання енергії відкривають додаткові можливості для бізнесу. Зокрема, підприємства можуть накопичувати електроенергію в години низьких цін та використовувати її або продавати в періоди, коли вона дорожчає.

Коваленко наголосив, що економічна ефективність батарей залежить від вартості обладнання, коливань цін на електроенергію та правильного управління заряджанням і розряджанням.

На його думку, системи зберігання енергії відіграватимуть дедалі важливішу роль в українській енергетиці, допомагаючи споживачам ефективніше використовувати електроенергію та скорочувати витрати.

Раніше D.Solutions запустила у платформі Yasno Power безкоштовну функцію «Автопілот», яка допомагає зменшувати витрати на електроенергію та зберігати необхідний заряд домашньої батареї на випадок відключень.