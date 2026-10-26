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Зеленський виключив Мудру з Ради з підтримки бізнесу: хто її замінив

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський виключив Мудру з Ради з підтримки бізнесу: хто її замінив
Зеленський оновив команду Буданова в Раді з підтримки бізнесу
фото: president.gov.ua

Президент провів кадрові перестановки в дорадчому органі, який очолює Кирило Буданов

Президент України Володимир Зеленський змінив персональний склад Ради з питань підтримки підприємництва. До консультативно-дорадчого органу увійшли шість нових учасників, серед яких керівники та засновники українських компаній, а також представник уряду. Крім того, президент затвердив трьох посадовців у складі Ради та виключив із неї Ірину Мудру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на указ президента №1068/2026 від 26 жовтня.

Згідно з документом, до складу Ради з питань підтримки підприємництва увійшли:

Зеленський виключив Мудру з Ради з підтримки бізнесу: хто її замінив фото 1
скриншот із president.gov.ua
  • Володимир Воробей – директор ТОВ «ППВ Мережі Знань»;
  • Ірина Данилевська – співзасновниця ТОВ «Тиждень Моди»;
  • Дмитро Ковальчук – власник ТОВ «Альтерра Груп»;
  • Олександр Кравченко – міністр економіки та довкілля України;
  • Мауро Лонгобардо – генеральний директор ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»;
  • Мар'яна Савка – співзасновниця ТОВ «Видавництво Старого Лева».

Окремим пунктом указу президент затвердив у персональному складі Ради ще трьох осіб.

Зокрема, Ярослава Смакоту – засновника ТОВ «Фінтех ПРО», Олексія Соболева – заступника керівника Офісу президента, який обійматиме посаду заступника голови Ради, та Ларису Яремчук – генеральну директорку Директорату з питань соціально-економічної політики Офісу президента, яка виконуватиме обов'язки секретаря Ради.

Водночас Зеленський вивів зі складу Ради Ірину Мудру, звільнивши її від виконання обов'язків заступниці голови цього органу. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 25 березня 2026 року «Главком» повідомляв, що Зеленський призначив керівника Офісу президента Кирила Буданова головою Ради з питань підтримки підприємництва. 

Згодом, 19 серпня, «Главком» повідомив, що Ірина Мудра заявила про рішення залишити посаду заступниці керівника Офісу президента після проведення обшуків та отримання повідомлення про підозру.

За інформацією антикорупційних органів, слідчі дії відбувалися в межах операції «Форест Гамп», пов'язаної з розслідуванням імовірної легалізації коштів злочинного походження. Мудра заперечила інформацію про своє затримання та заявила про намір захищати своє ім'я у правовий спосіб.

Раду з питань підтримки підприємництва створили для налагодження взаємодії між державою та бізнесом, аналізу проблем підприємницької діяльності й підготовки пропозицій президентові щодо їх вирішення.

До основних завдань Ради належить аналіз дотримання прав підприємців в умовах воєнного стану, а також напрацювання механізмів розв'язання проблем, з якими стикається український бізнес.

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Теги: Володимир Зеленський бізнес

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