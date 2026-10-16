Уряд змінює правила бронювання. Депутатка звернулась до барберів, кур'єрів та інших фахівців з «бронею»

Сили оборони, за словами авторки допису, – єдиний гарант безпеки, дієвих санкцій проти Росії та виживання України

Інна Совсун: бронювання дає час підшукати заміну, а не звільняє від служби назавжди

Щодня на сайтах пошуку роботи з'являється десяток вакансій з бронюванням – від прибиральника до сомельє, звернула увагу народна депутатка від фракції «Голос» Інна Совсун. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Совсун у Facebook.

Уряд готує зміни до постанови про бронювання. За словами Совсун, фінальний текст ще ніхто не бачив, водночас уже лунає публічна критика й звинувачення в утисках українського бізнесу. Депутатка зауважила, що всі хочуть, аби бізнес встояв, але при цьому слід пам'ятати про головне.

Як приклад Совсун навела вакансії, які щодня з'являються на сайтах пошуку роботи й мають одну спільну ознаку – бронювання:

прибиральник на Укрпошті;

кухар у Козині;

садівник із проживанням;

сомельє в Winetime;

керуючий магазину Armani;

охоронець у приватний будинок;

заправник на WOG;

майстер чоловічих стрижок у барбершопі.

«Це точно та сама критична інфраструктура, без якої країна не зможе існувати? Цю роботу точно можуть виконувати лише чоловіки призовного віку?», – запитала нардепка.

Фронт і тил

Якщо Силам оборони забракне людей і фронт посиплеться, наголосила Совсун, школи, заправки, супермаркети, магазини побутової техніки та люксового одягу, автосалони, барбершопи й служби доставки опиняться в руках окупантів. Усі заброньовані – від барберів і кур'єрів до вчителів інформатики, сомельє та садівників – опиняться на військовій службі, але не українського війська, а якоїсь армії «Новоросії» чи іншої проксі-«народної республіки», вигаданої в Кремлі.

Військові, які в цивільному житті були менеджерами, журналістами, активістами, баристами й айтівцями, п'ятий рік (дехто – значно довше) ризикують життям і здоров'ям, щоб дати решті суспільства час підготуватися та їх замінити. Але решта суспільства, зазначила депутатка, чомусь не поспішає цього робити. За її словами, ми п'ятий рік живемо в системі «крайньої несправедливості та неефективності».

Лікарі та суть бронювання

Особливо боляче депутатці за лікарів у війську: за її словами, їх ніхто ніколи не звільнить, бо лікаря може замінити лише інший лікар. А 100% цивільних медпрацівників, за її словами, заброньовані.

Бронювання, наголосила Совсун, не є довічним звільненням від служби.

«Це можливість для лікарні чи підприємства підготуватися, підшукати заміну, щоб врешті відпустити військовозобов'язаного працівника до війська», – пояснила вона.

Сили оборони

Сили оборони, за словами авторки допису, – єдиний гарант безпеки, дієвих санкцій проти Росії та виживання України. Без українського війська не буде ні українського бізнесу, ні української енергетики, ні медицини, ні барбершопів.

«Під час війни тил працює на фронт, а не фронт з одних і тих же людей – створює комфортні умови для армії заброньованих», – підкреслила Совсун.

За її твердженням, заброньованих досі більше, ніж військових, а левова частка серед них – продавці хот-догів, заправники й оператори Укрпошти призовного віку. Депутатка закликала подивитися скриншоти й назвала їх дуже промовистими.

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скриншот: Інна Совсун / Facebook

Лише з таким розумінням, зазначила Совсун, можна обговорювати будь-які урядові постанови щодо бронювання та відстрочок.

У постскриптумі вона написала, що дуже рідко, майже ніколи, погоджується з Максом Бужанським, але цього разу він має рацію: до бронювання працівників громадських і міжнародних організацій, які живуть на грантові кошти, питань не менше.

Інна Совсун – народна депутатка України IX скликання від фракції «Голос», голова підкомітету з питань адаптації законодавства України до права ЄС у Комітеті Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. У 2014–2016 роках була першою заступницею міністра освіти і науки України, у 2016–2018 роках – віцепрезиденткою Київської школи економіки. Співзасновниця та колишня директорка аналітичного центру CEDOS, старша викладачка кафедри політології Національного університету «Києво-Могилянська академія». Авторка колонки – народна депутатка України IX скликання від фракції «Голос», голова підкомітету з питань адаптації законодавства України до права ЄС у Комітеті Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. У 2014–2016 роках була першою заступницею міністра освіти і науки України, у 2016–2018 роках – віцепрезиденткою Київської школи економіки. Співзасновниця та колишня директорка аналітичного центру CEDOS, старша викладачка кафедри політології Національного університету «Києво-Могилянська академія». Авторка колонки «Думки вголос» на «Главкомі».

Нагадаємо, 13 жовтня Кабмін розглянув зміни до правил бронювання військовозобов'язаних. Як повідомляв «Главком», для оборонних і енергетичних підприємств запропонували зменшити ліміт бронювання зі 100% до 85%, а для житлово-комунальних – із 75% до 60%. Остаточного рішення щодо цих обмежень уряд не ухвалив: пропозиції мають доопрацювати протягом п'яти днів.

До слова, 30 травня уряд ухвалив постанову № 692: чинні рішення про критичність діяли не довше ніж до 1 вересня 2026 року.

А в лютому 2025 року Совсун у колонці для «Главкома» запитувала, чи мудре рішення уряду забронювати 100% цивільних медиків.