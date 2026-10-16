Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Уряд змінює правила бронювання. Депутатка звернулась до барберів, кур'єрів та інших фахівців з «бронею»

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Уряд змінює правила бронювання. Депутатка звернулась до барберів, кур'єрів та інших фахівців з «бронею»
Сили оборони, за словами авторки допису, – єдиний гарант безпеки, дієвих санкцій проти Росії та виживання України
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Інна Совсун: бронювання дає час підшукати заміну, а не звільняє від служби назавжди

Щодня на сайтах пошуку роботи з'являється десяток вакансій з бронюванням – від прибиральника до сомельє, звернула увагу народна депутатка від фракції «Голос» Інна Совсун. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Совсун у Facebook.

Уряд готує зміни до постанови про бронювання. За словами Совсун, фінальний текст ще ніхто не бачив, водночас уже лунає публічна критика й звинувачення в утисках українського бізнесу. Депутатка зауважила, що всі хочуть, аби бізнес встояв, але при цьому слід пам'ятати про головне.

Як приклад Совсун навела вакансії, які щодня з'являються на сайтах пошуку роботи й мають одну спільну ознаку – бронювання:

  • прибиральник на Укрпошті;
  • кухар у Козині;
  • садівник із проживанням;
  • сомельє в Winetime;
  • керуючий магазину Armani;
  • охоронець у приватний будинок;
  • заправник на WOG;
  • майстер чоловічих стрижок у барбершопі.

«Це точно та сама критична інфраструктура, без якої країна не зможе існувати? Цю роботу точно можуть виконувати лише чоловіки призовного віку?», – запитала нардепка. 

Фронт і тил

Якщо Силам оборони забракне людей і фронт посиплеться, наголосила Совсун, школи, заправки, супермаркети, магазини побутової техніки та люксового одягу, автосалони, барбершопи й служби доставки опиняться в руках окупантів. Усі заброньовані – від барберів і кур'єрів до вчителів інформатики, сомельє та садівників – опиняться на військовій службі, але не українського війська, а якоїсь армії «Новоросії» чи іншої проксі-«народної республіки», вигаданої в Кремлі.

Військові, які в цивільному житті були менеджерами, журналістами, активістами, баристами й айтівцями, п'ятий рік (дехто – значно довше) ризикують життям і здоров'ям, щоб дати решті суспільства час підготуватися та їх замінити. Але решта суспільства, зазначила депутатка, чомусь не поспішає цього робити. За її словами, ми п'ятий рік живемо в системі «крайньої несправедливості та неефективності».

Лікарі та суть бронювання

Особливо боляче депутатці за лікарів у війську: за її словами, їх ніхто ніколи не звільнить, бо лікаря може замінити лише інший лікар. А 100% цивільних медпрацівників, за її словами, заброньовані.

Бронювання, наголосила Совсун, не є довічним звільненням від служби.

«Це можливість для лікарні чи підприємства підготуватися, підшукати заміну, щоб врешті відпустити військовозобов'язаного працівника до війська», – пояснила вона.

Сили оборони

Сили оборони, за словами авторки допису, – єдиний гарант безпеки, дієвих санкцій проти Росії та виживання України. Без українського війська не буде ні українського бізнесу, ні української енергетики, ні медицини, ні барбершопів.

«Під час війни тил працює на фронт, а не фронт з одних і тих же людей – створює комфортні умови для армії заброньованих», – підкреслила Совсун.

За її твердженням, заброньованих досі більше, ніж військових, а левова частка серед них – продавці хот-догів, заправники й оператори Укрпошти призовного віку. Депутатка закликала подивитися скриншоти й назвала їх дуже промовистими.

6 фото
На весь екран
скриншот: Інна Совсун / Facebook

Лише з таким розумінням, зазначила Совсун, можна обговорювати будь-які урядові постанови щодо бронювання та відстрочок.

У постскриптумі вона написала, що дуже рідко, майже ніколи, погоджується з Максом Бужанським, але цього разу він має рацію: до бронювання працівників громадських і міжнародних організацій, які живуть на грантові кошти, питань не менше.

Інна Совсун – народна депутатка України IX скликання від фракції «Голос», голова підкомітету з питань адаптації законодавства України до права ЄС у Комітеті Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. У 2014–2016 роках була першою заступницею міністра освіти і науки України, у 2016–2018 роках – віцепрезиденткою Київської школи економіки. Співзасновниця та колишня директорка аналітичного центру CEDOS, старша викладачка кафедри політології Національного університету «Києво-Могилянська академія». Авторка колонки «Думки вголос» на «Главкомі».

Нагадаємо, 13 жовтня Кабмін розглянув зміни до правил бронювання військовозобов'язаних. Як повідомляв «Главком», для оборонних і енергетичних підприємств запропонували зменшити ліміт бронювання зі 100% до 85%, а для житлово-комунальних – із 75% до 60%. Остаточного рішення щодо цих обмежень уряд не ухвалив: пропозиції мають доопрацювати протягом п'яти днів.

До слова, 30 травня уряд ухвалив постанову № 692: чинні рішення про критичність діяли не довше ніж до 1 вересня 2026 року.

А в лютому 2025 року Совсун у колонці для «Главкома» запитувала, чи мудре рішення уряду забронювати 100% цивільних медиків.

Читайте також:

Теги: бронювання від мобілізації правила фронт Інна Совсун лікар бізнес Кабмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

$29,5 млрд за рішення Ради: чому гроші для України застрягли у Києві
$29,5 млрд за рішення Ради: чому гроші для України застрягли у Києві
1 жовтня, 11:26
Наслідки російського удару по Лозівському кінному заводу
Удар РФ залишив без кормів понад 200 коней на Харківщині
20 вересня, 00:40
Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що Київ та Київщину включено до переліку територій підвищеного ризику для бізнесу
Київ та Київщину включено до територій підвищеного ризику: що зміниться
17 вересня, 16:10
Засновник книгарні Readeat Дмитро Феліксов та співвласник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк
Співвласник «Нової пошти» в соцмережі розкритикував владу і потрапив у «пастку»
24 вересня, 12:01
Нові критерії мають розширити доступ аграріїв до бронювання працівників
Бронювання аграріїв: головні зміни для бізнесу з жовтня
1 жовтня, 08:05
«Метінвест» закликав переглянути механізми держпідтримки
«Метінвест» закликав переглянути механізми держпідтримки
6 жовтня, 14:54
Реструктуризація не повинна вплинути на доступність сервісу
Один з найбільших фотобанків світу оголосить про банкрутство: чи працюватиме сервіс
13 жовтня, 11:31
Україна може втратити понад 7% економіки через зупинку металургії – The New York Times
Україна може втратити понад 7% економіки через зупинку металургії – The New York Times
14 жовтня, 13:29
Мер Харкова закликав підтримати зміни до проєкту бюджету-2027
Мер Харкова закликав підтримати зміни до проєкту бюджету-2027
13 жовтня, 13:46

Суспільство

Архів СБУ оприлюднив документи про поляків в ОУН та УПА
Архів СБУ оприлюднив документи про поляків в ОУН та УПА
Уряд змінює правила бронювання. Депутатка звернулась до барберів, кур'єрів та інших фахівців з «бронею»
Уряд змінює правила бронювання. Депутатка звернулась до барберів, кур'єрів та інших фахівців з «бронею»
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 16 жовтня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 16 жовтня 2026: традиції та молитва
Росія підготувала план знеструмлення трьох міст України – NYT
Росія підготувала план знеструмлення трьох міст України – NYT
Поїзд «Львів – Чернівці» залишив 25 пасажирів посеред поля після відбою тривоги
Поїзд «Львів – Чернівці» залишив 25 пасажирів посеред поля після відбою тривоги

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті
274K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 жовтня 2026
79K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
77K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
Вчора, 16:30
Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
Вчора, 14:10
Стамбул накрила потужна повінь: двоє людей загинули, сотні опинилися у водяній пастці
Вчора, 13:19
Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
14 жовтня, 12:03
Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
13 жовтня, 21:40
Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами
13 жовтня, 17:12

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua