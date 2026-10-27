Атака балістикою на Київ: серед поранених є медики, руйнування у шести районах (фото)

Ворожим ударом пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, медичні заклади, станцію метро, гуртожиток університету, бізнес-центр

Унаслідок нічної масованої атаки російських військ балістичними ракетами по Києву загинула 46-річна жінка, ще 14 людей дістали поранення різних ступенів тяжкості. Руйнування та пошкодження зафіксовано у шести районах столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію України.

За даними правоохоронців, у Деснянському районі внаслідок ворожого удару загинула 46-річна місцева мешканка. Ще 13 людей віком від 19 до 59 років зазнали поранень. Серед постраждалих – двоє працівників бригади екстреної медичної допомоги.

Вирва на місці влучання фото: Національна поліція України

Крім того, поранення отримав 22-річний хлопець в Оболонському районі.

фото: Національна поліція України

Ворожими ударами пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, медичні заклади, станцію метрополітену, гуртожиток одного з університетів, бізнес-центр, адміністративну будівлю, а також цивільні автомобілі та трамваї.

Пошкодження у столичному метрополітені фото: Національна поліція України

Пошкоджена станція метро фото: Нцаіональна поліція України

У будинку вилетіли майже усі вікна внаслідок удару РФ фото: Національна поліція України

Знищена внаслідок удару автівка фото: Національна поліція України

Вирва на місці вибуху фото: Національна поліція України

На місцях влучань і падіння уламків продовжують працювати слідчо-оперативні групи Святошинського, Деснянського та інших управлінь поліції, вибухотехніки та рятувальники, які документують черговий воєнний злочин РФ.

Нагадаємо, раніше мер міста Віталій Кличко повідомляв про госпіталізацію дев'яти осіб унаслідок вечірнього обстрілу столиці.