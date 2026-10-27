Головна Київ Новини
search button user button menu button

Атака балістикою на Київ: серед поранених є медики, руйнування у шести районах (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Атака балістикою на Київ: серед поранених є медики, руйнування у шести районах (фото)
Поліція документує наслідки обстрілу та збирає докази чергового воєнного злочину РФ
фото: Національна поліція України

Ворожим ударом пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, медичні заклади, станцію метро, гуртожиток університету, бізнес-центр

Унаслідок нічної масованої атаки російських військ балістичними ракетами по Києву загинула 46-річна жінка, ще 14 людей дістали поранення різних ступенів тяжкості. Руйнування та пошкодження зафіксовано у шести районах столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію України.

За даними правоохоронців, у Деснянському районі внаслідок ворожого удару загинула 46-річна місцева мешканка. Ще 13 людей віком від 19 до 59 років зазнали поранень. Серед постраждалих – двоє працівників бригади екстреної медичної допомоги.

Вирва на місці влучання
Вирва на місці влучання
фото: Національна поліція України

Крім того, поранення отримав 22-річний хлопець в Оболонському районі.

Атака балістикою на Київ: серед поранених є медики, руйнування у шести районах (фото) фото 1
фото: Національна поліція України

Ворожими ударами пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, медичні заклади, станцію метрополітену, гуртожиток одного з університетів, бізнес-центр, адміністративну будівлю, а також цивільні автомобілі та трамваї.

Пошкодження у столичному метрополітені
Пошкодження у столичному метрополітені
фото: Національна поліція України
Пошкоджена станція метро
Пошкоджена станція метро
фото: Нцаіональна поліція України
У будинку вилетіли майже усі вікна внаслідок удару РФ
У будинку вилетіли майже усі вікна внаслідок удару РФ
фото: Національна поліція України
Знищена внаслідок удару автівка
Знищена внаслідок удару автівка
фото: Національна поліція України
Вирва на місці вибуху
Вирва на місці вибуху
фото: Національна поліція України

На місцях влучань і падіння уламків продовжують працювати слідчо-оперативні групи Святошинського, Деснянського та інших управлінь поліції, вибухотехніки та рятувальники, які документують черговий воєнний злочин РФ.

Нагадаємо, раніше мер міста Віталій Кличко повідомляв про госпіталізацію дев'яти осіб унаслідок вечірнього обстрілу столиці.

Теги: обстріл Київ поранення злочин жінка поліція рятувальники бізнес Віталій Кличко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Медична інформаційна служба прийматиме від киян пропозиції, подяки або скарги щодо роботи медзакладів столиці
У Києві запрацює нова Медична інформаційна служба
29 вересня, 20:00
Відключення світла зупинили електротранспорт у частині столиці
Екстрені відключення зупинили електротранспорт у двох районах Києва
30 вересня, 18:48
Графіки відключень повертаються, термінове засідання ОБСЄ та інцидент на борту Flydubai. Головне за 30 вересня 2026
Графіки відключень повертаються, термінове засідання ОБСЄ та інцидент на борту Flydubai. Головне за 30 вересня 2026
30 вересня, 21:00
Передача даних агресору або публікація даних в інтересах держави-агресора карається позбавленням волі на строк до 12 років
СБУ закликала українців не поширювати фото й відео з наслідками атак РФ та нагадала про суворе покарання
4 жовтня, 15:59
Інцидент стався на вулиці Будівельників
У Дніпровському районі підлітки побили та пограбували перехожого: деталі від поліції
6 жовтня, 12:27
Міська влада закликає купувати лише сертифіковану техніку у ліцензованих точках продажу та чітко дотримуватися інструкцій виробника
Як безпечно користуватися генератором: важливі нагадування для користувачів
9 жовтня, 14:03
Сутички супроводжуються пожежами й пошкодженням будівель
В Албанії протестувальники почали обстрілювати поліцію: горять урядові будівлі (відео)
25 жовтня, 00:31
Під удар потрапив «Епіцентр» у Полтаві, виникла пожежа
РФ менш ніж за добу атакувала магазини «Епіцентр» у чотирьох містах: заява компанії
25 жовтня, 15:50
Фахівці ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на естакаді в сторону проспекту Миколи Бажана
Рух Південним мостом буде частково обмежено до 1 листопада (схема)
Вчора, 17:00

Новини

Вибите скління та пошкоджений дах: який вигляд має станція метро «Лісова» після атаки (фото)
Вибите скління та пошкоджений дах: який вигляд має станція метро «Лісова» після атаки (фото)
Нічна атака на Київ: Кличко показав, який вигляд має Південний міст (фото)
Нічна атака на Київ: Кличко показав, який вигляд має Південний міст (фото)
Атака балістикою на Київ: серед поранених є медики, руйнування у шести районах (фото)
Атака балістикою на Київ: серед поранених є медики, руйнування у шести районах (фото)
«Порізали шкіру ножицями»: на скандал у дитячій лікарні Боярки відреагували МОЗ і Рада
«Порізали шкіру ножицями»: на скандал у дитячій лікарні Боярки відреагували МОЗ і Рада
Якість повітря у Києві 27 жовтня 2026 року: де дихати найважче
Якість повітря у Києві 27 жовтня 2026 року: де дихати найважче
Як працює громадський транспорт у Києві після удару по Південному мосту: деталі від влади
Як працює громадський транспорт у Києві після удару по Південному мосту: деталі від влади

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 жовтня: ситуація на фронті
159K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 жовтня 2026
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
100K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
65K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:05
Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
25 жовтня, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
25 жовтня, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
25 жовтня, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
25 жовтня, 06:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua