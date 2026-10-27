Атака балістикою на Київ: серед поранених є медики, руйнування у шести районах (фото)
Ворожим ударом пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, медичні заклади, станцію метро, гуртожиток університету, бізнес-центр
Унаслідок нічної масованої атаки російських військ балістичними ракетами по Києву загинула 46-річна жінка, ще 14 людей дістали поранення різних ступенів тяжкості. Руйнування та пошкодження зафіксовано у шести районах столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію України.
За даними правоохоронців, у Деснянському районі внаслідок ворожого удару загинула 46-річна місцева мешканка. Ще 13 людей віком від 19 до 59 років зазнали поранень. Серед постраждалих – двоє працівників бригади екстреної медичної допомоги.
Крім того, поранення отримав 22-річний хлопець в Оболонському районі.
Ворожими ударами пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, медичні заклади, станцію метрополітену, гуртожиток одного з університетів, бізнес-центр, адміністративну будівлю, а також цивільні автомобілі та трамваї.
На місцях влучань і падіння уламків продовжують працювати слідчо-оперативні групи Святошинського, Деснянського та інших управлінь поліції, вибухотехніки та рятувальники, які документують черговий воєнний злочин РФ.
Нагадаємо, раніше мер міста Віталій Кличко повідомляв про госпіталізацію дев'яти осіб унаслідок вечірнього обстрілу столиці.
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