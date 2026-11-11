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D.Solutions надасть гранти на електроенергію ветеранам та їхнім родинам, які мають власний бізнес

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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D.Solutions надасть гранти на електроенергію ветеранам та їхнім родинам, які мають власний бізнес

Ветерани та їхні родини можуть отримати до 250 тис. грн на оплату електроенергії для бізнесу – D.Solutions

Компанія D.Solutions, яка працює під брендом YASNO, надасть 15 грантів на електроенергію ветеранським бізнесам. Про це йдеться в повідомленні D.Solutions.

D.Solutions розпочала прийом заявок на другий сезон грантової програми «Світло для ветеранського бізнесу». У межах ініціативи 15 переможців отримають компенсацію витрат на електроенергію в обсязі до 25 тисяч кВт·год протягом шести місяців. Це дозволить кожному підприємству заощадити близько 250 тисяч гривень.

Як повідомили в компанії, цього року програму розширили. Тепер взяти участь у ній можуть не лише ветерани та ветеранки російсько-української війни, а й члени їхніх сімей, які розвивають власний бізнес.

«Ветеранський бізнес сьогодні є важливою частиною економіки країни. Після першого сезону ми переконалися, що наша підтримка потрібна, тому продовжуємо програму й цього року. Ми також розширили коло учасників, адже сімейний бізнес часто розвивається спільними зусиллями. Наша мета незмінна: допомогти ветеранам, ветеранкам та їхнім родинам менше витрачати на електроенергію й більше спрямовувати у розвиток власної справи», – зазначив генеральний директор D.Solutions Сергій Коваленко.

Для участі не потрібно готувати бізнес-план або подавати звіти про використання гранту. Достатньо заповнити заявку та надати необхідні документи. Переможців визначать випадковим чином.

Нагадаємо, «Світло для ветеранського бізнесу» – грантова програма, спрямована на підтримку підприємців із числа ветеранів та їхніх родин.

За її умовами переможці продовжують оплачувати рахунки за електроенергію у звичайному режимі, а компанія щомісяця компенсує ці витрати в межах передбаченого грантом обсягу.

Теги: бізнес ветеран

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