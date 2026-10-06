Податкова пояснила, хто може не платити ЄСВ за себе

ФОП, які одночасно працюють за наймом, можуть не сплачувати ЄСВ за себе, якщо роботодавець сплатив за них внесок не менше мінімального страхового внеску

Для окремих підприємців та самозайнятих осіб закон передбачає звільнення від сплати єдиного внеску за себе за певних умов

Деякі фізичні особи-підприємці, незалежні професіонали та члени фермерських господарств можуть не сплачувати ЄСВ за себе. Про це розповідає «Главком» із посиланням на роз’яснення Державної податкової служби України.

Хто може не сплачувати ЄСВ

До таких категорій належать:

пенсіонери та особи з інвалідністю – ФОП, незалежні професіонали та члени фермерських господарств, які отримують пенсію за віком або за вислугу років, є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку та отримують пенсію чи державну соціальну допомогу;

ФОП, які одночасно є самозайнятими особами – якщо вони здійснюють один і той самий вид діяльності як підприємець і як особа, яка провадить незалежну професійну діяльність;

працівники, за яких ЄСВ сплачує роботодавець – якщо за ФОП або незалежного професіонала роботодавець сплатив за відповідний місяць ЄСВ у розмірі не меншому за мінімальний страховий внесок;

військовослужбовці – ФОП, незалежні професіонали та члени фермерських господарств без найманих працівників, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, за контрактом або залучені до виконання мобілізаційних завдань;

резервісти, призвані на військову службу – на період проходження служби за призовом із числа резервістів в особливий період;

ФОП та самозайняті особи з тимчасово окупованих територій – на період дії відповідного спеціального правового режиму;

особи, позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України – ФОП, незалежні професіонали та члени фермерських господарств без найманих працівників на період перебування в полоні та протягом шести місяців після звільнення.

ДПС наголошує, що звільнення від сплати ЄСВ застосовується за умов, визначених законодавством.

Якщо ЄСВ платить роботодавець

Для ФОП, які одночасно працюють за трудовим договором, важливо, що з 1 жовтня 2025 року для звільнення від сплати ЄСВ за себе більше не потрібно мати основне місце роботи. Достатньо, щоб роботодавець сплатив за працівника ЄСВ у розмірі не меншому за мінімальний страховий внесок. Це правило також поширюється на резидентів «Дія Сіті».

Нагадаємо, у жовтні ФОП мають сплатити низку обов’язкових платежів. Зокрема, підприємці першої та другої груп сплачують єдиний податок і військовий збір за жовтень, а платники єдиного податку третьої групи – військовий збір за третій квартал. Також до 20 жовтня ФОП мають сплатити ЄСВ за третій квартал, якщо для них не передбачене звільнення від цього внеску.