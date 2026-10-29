Бізнес зможе купувати ППО, але керуватимуть нею військові – Флеш

Приватні компанії можуть фінансувати захист своїх об'єктів, однак самостійно вирішувати, коли відкривати вогонь, їм не дозволять

Український бізнес може інвестувати у власні засоби протиповітряної оборони, проте рішення про їхнє бойове застосування мають залишатися за військовим командуванням. Про це на брифінгу заявив радник президента з оборонних технологій Сергій Бескрестнов, відомий як Флеш, повідомляє «Главком».

За його словами, створення приватної ППО не означає, що підприємства отримають право самостійно визначати повітряні цілі та відкривати по них вогонь.

«Багато хто думає, що можна купити ППО і робити що завгодно – стріляти куди хочеш. Але так це не працює», – пояснив Бескрестнов.

Він уточнив, що приватні компанії можуть закуповувати обладнання, фінансувати його встановлення та створювати необхідну інфраструктуру. Водночас застосування озброєння повинно бути узгоджене з військовими, які відповідають за протиповітряну оборону країни.

«Приватне ППО створює інфраструктуру, вкладає гроші, але всім керують військові. Інакше не можна, адже це єдина система захисту України», – наголосив Флеш.

Таким чином, участь бізнесу має посилити захист підприємств та інших об'єктів, не порушуючи централізованого управління українською ППО.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що уряд розглядає розширення можливостей для приватних компаній купувати українські засоби протиповітряної оборони. Ініціативу обговорюють на тлі посилення російських ударів по промислових і логістичних об'єктах.

Також «Главком» писав, що до проєкту приватної ППО станом на травень 2026 року долучилися 24 підприємства. Їхні групи захисту працюють під управлінням Повітряних сил ЗСУ, а працівники проходять спеціальну підготовку.