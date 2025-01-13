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Металурги звернулися до уряду: оприлюднено відкритий лист

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Металурги звернулися до уряду: оприлюднено відкритий лист
«Зростання тарифів призведе до скорочення виробництва в галузях, що формують основу вантажної та доходної бази Укрзалізниці»
фото: glavcom.ua

Металурги звернулися до прем’єр-міністра з проханням не допустити підвищення тарифів на вантажні перевезення Укрзалізниці

Укрзалізниця, замість пошуку внутрішніх резервів для оптимізації витрат, обирає найпростіший шлях – перекладення фінансових проблем на бізнес, та підвищує тарифи на вантажні перевезення. Але УЗ має всі можливості зберегти поточний рівень тарифів на вантажні перевезення за рахунок оптимізації витрат та відновлення вантажної бази, і при цьому залишитися прибутковою. Натомість, бізнес перебуває у вкрай кризовому стані, тож наслідком підвищення тарифів стане закриття підприємств та скорочення обсягів виробництва. Про це йдеться у відкритому листі до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, який підписали найпотужніші металургійні підприємства України – АрселорМіталл (АМКР), Інгулецький, Північний, Полтавський, Єристівський та Центральний ГЗК, ПРАТ «Суха балка» та  «Запоріжсталь».  

«За наявною інформацією, 28 листопада 2024 року відбулася зустріч Міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби з керівництвом УЗ, де було прийнято рішення підготувати проект наказу про підвищення вантажного тарифу на 37%, що еквівалентно збільшенню тарифного навантаження на бізнес в +26 мільярдів гривень в рік. Таке підвищення завдасть сильного удару по національній економіці та обороноздатності України. У нинішніх умовах цей крок виглядає невиправданим і катастрофічним для промислових підприємств України, які вже перебувають на межі виживання через енергетичну кризу, кадрові труднощі, високі виробничі витрати та наслідки воєнних дій», – сказано у листі.  

Металурги нагадали, що за 9 місяців минулого року УЗ отримала прибуток у розмірі 1,6 мільярдів гривень., а за аналогічний період 2023 – 8.2 мільярди гривень. Це свідчить про те, що витрати компанії зростають швидше за доходи на фоні сприятливих зовнішніх обставин (відновлення судноплавства з портів України), що є тривожним сигналом і вимагає термінового перегляду витратної політики.  

«Наслідки для економіки у разі підвищення залізничних тарифів будуть дуже негативні: подальше скорочення виробництва та зупинка підприємств, масові звільнення працівників та зростання соціальної напруги в регіонах. Також це призведе до скорочення валютної виручки, ускладнить забезпечення обороноздатності України та зменшить відрахування до бюджетів усіх рівнів, в тому числі до бюджетів прифронтових регіонів», – наголошується в листі.  

Водночас, негативними будуть наслідки і для Укрзалізниці, адже чергове зростання тарифів призведе до скорочення виробництва в галузях, що формують основу вантажної та доходної бази УЗ (ГМК, агровиробники, будівництво та виробники будматеріалів).  

«Якщо експортери металургійної та агропродукції втратять свої позиції на експортних ринках або переорієнтують логістику на автотранспорт, УЗ безповоротно втратить десятки мільярдів гривень, для компенсації яких вона не знайде іншого джерела фінансування, окрім Держбюджету (який також втратить надходження через скорочення виробництва)», – зауважили металурги.  

Представники підприємств акцентували, що підвищення залізничних тарифів на вантажні перевезення у нинішніх умовах є неприпустимим, і закликали прем’єра утримати тариф, а також переглянути планові документи уряду та не допустити затвердження фінансового плану УЗ на 2025 рік, який буде містити надмірні витрати та підвищення тарифів на вантажні перевезення для промисловості. Також, на переконання металургів, необхідно запровадити мораторій на зростання  вантажних залізничних тарифів до кінця 2025 року та оптимізувати витрати УЗ.  

«Сподіваємось, що уряд України перегляне рішення щодо підвищення тарифів та підтримає більш збалансований підхід, який сприятиме збереженню конкурентоспроможності української гірничо-металургійної галузі, її внеску в економіку та зусилля країни у воєнний час, замість того, щоб завдавати додаткової шкоди промисловому сектору, національній безпеці та економічній стабільності України», – резюмували металурги.  

Теги: тарифи бізнес залізниця фінансування перевезення

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