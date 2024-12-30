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Витік даних у Volkswagen: дані 800 тис. водіїв з'явились у відкритому доступі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Витік даних у Volkswagen: дані 800 тис. водіїв з'явились у відкритому доступі
Водії Volkswagen опинились у небезпеці
фото із відкритих джерел

У Volkswagen стався скандал із витоком даних водіїв 

У Європі дані близько 800 тис. автомобілістів були «злиті» у відкритий доступ. Про це повідомляє журнал Der Spiegel.

В результаті витоку даних Volkswagen конфіденційна інформація 800 тис. власників електромобілів стала доступною, включаючи GPS-координати та рівень заряду акумулятора. Витік дозволив визначити розпорядок дня власників, серед яких опинилися політики, підприємці та силовики. Помилка була усунена, але інцидент вказав на необхідність підвищення кібербезпеки в автомобільній галузі.

«Приблизно в 466 тис. з 800 тис. випадків дані про місцезнаходження були настільки точними, що їх можна було використовувати для складання карти порядку дня кожного власника», – пишуть журналісти.

За даними видання, кілька терабайт даних, що належать тисячам власників електрокарів були в незахищеному в хмарному сховищі Amazon. Витік торкнувся машин марок Volkswagen, Seat, Audi і Skoda. Зазначається, що у відкритому доступі також опинилась геолокація близько 460 тис. автомобілів.

Проблема була виявлена анонімним інформатором, який використовував програмне забезпечення, що було у відкритому доступі для розкриття конфіденційної інформації.

Більшість постраждалих – водії з Німеччини. Як з'ясувалося, витік стався через дочірню компанію Volkswagen, компанію-розробника програмного забезпечення  Cariad. Технічна команда компанії Cariad діяла швидко, вона заблокувала несанкціонований доступ до даних клієнтів.

Компанія Volkswagen опублікувала заяву, в якій запевнила клієнтів, що при зломі не було розкрито жодної конфіденційної інформації, такої як паролі або платіжні реквізити. Однак залишаються побоювання щодо того, як ці дані могли бути використані злочинцями, шахраями, шантажистами чи переслідувачами.

До слова, автомобіль Volkswagen Golf може отримати нову «прописку». Складальний конвеєр Golf може переїхати з Німеччини до Мексики. Топ-менеджмент обговорює продовження виробництва бензинових хетчбеків за аналогією з моделлю Beelte: після 50 років на основному заводі збірку перенесуть за океан.

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Теги: Німеччина кібератака бізнес небезпека безпека Volkswagen журнал автомобіль

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