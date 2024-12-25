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Трамп хоче забрати Панамський канал: видання WSJ проаналізувало ризики

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Трамп хоче забрати Панамський канал: видання WSJ проаналізувало ризики
фото із відкритих джерел

Новообраний президент США погрожує повернути Панамський канал, проте невідомо, як саме він збирається це зробити

Звинувачення обраного президента США Дональда Трампа на адресу Панами у тому, що вона стягує з Вашингтона надто високі тарифи за використання каналу, не обґрунтовані і можуть спричинити серйозні наслідки. Про це йдеться у статті газети The Wall Street Journal. Журналісти наголосили, що кожне судно платить за тією самою ставкою залежно від тоннажу та типу, а не від приналежності до певної країни.

Автори статті припустили, що відомий любов'ю до гучних заяв Трамп просто не знає, за якими правилами функціонує Панамський канал. Скоріше за все, його турбує зростання впливу Китаю на Латинську Америку.

Журналісти зазначили, що поки що не зрозуміло, наскільки серйозно налаштований Трамп. Але його загрози захоплення Панамського каналу, для якого буде потрібно вторгнення, можуть викликати набагато більше проблем, ніж він собі уявляє.

Нагадаємо, у суботу ввечері Трамп  звинуватив Панаму в завищенні цін на американські кораблі, які перетинають канал, і припустив, що якщо це не зміниться, він відмовиться від договору часів Джиммі Картера, який повернув Панамі весь контроль над зоною каналу.

Трамп припустив, що Сполучені Штати можуть наполягти на повному поверненні Панамського каналу, на що президент Панами відповів, що повністю виключає перехід каналу у власність США, а очільник Колумбії пригрозив Трампу наслідками.

До слова, претензії обраного президента США Дональда Трампа на контроль над Панамським каналом та Гренландією не є жартом. Про це повідомила газета The New York Times.На думку авторів видання, політик дав зрозуміти, що Вашингтон планує експансію через проблеми безпеки та комерційні інтереси.

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Теги: Панамагейт Дональд Трамп Вашингтон президент тарифи

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