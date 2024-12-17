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Трамп зустрівся з гендиректором TikTok на тлі заборони платформи

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Трамп зустрівся з гендиректором TikTok на тлі заборони платформи
Раніше Трамп наголошував, що збирається врятувати TikTok від заборони, аби зберегти конкуренцію з Meta
фото з відкритих джерел

За день до інавгурації Трампа набуде чинності закон, який заблокує TikTok у Сполучених Штатах

Виконавчий директор TikTok Шоу Зі Чу зустрівся з обраним президентом США Дональдом Трампом. Передбачається, що американський політик може завадити заборонити у США китайську платформу. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.

За день до інавгурації Трампа у Сполучених Штатах набуде чинності закон, який заблокує TikTok, якщо його китайська материнська компанія не продасть свою частку. Апеляційний суд США відхилив спроби TikTok оскаржити закон та призупинити його, поки компанія передає своє оскарження до Верховного суду.

Адміністрація Джо Байдена відстоювала закон «відчужувати або забороняти» з міркувань національної безпеки, а Міністерство юстиції стверджувало, що Китай може використовувати застосунок для пропагандистських і шпигунських цілей. TikTok визнав закон США неконституційним і стверджував, що відокремлення було б технічно неможливим з огляду на часові рамки закону. Китай також виступив проти.

Раніше Трамп наголошував, що «врятує» платформу, щоб зберегти конкуренцію з Meta Марка Цукерберга, яку він критикував за нібито цензуру правих голосів. Це разом з тим, що республіканець намагався заборонити TikTok під час свого першого президентського терміну.

TikTok підтримав позицію Трампа у зверненні з проханням до Верховного суду тимчасово заблокувати закон. «Існує обґрунтована ймовірність того, що нова адміністрація призупинить виконання закону або іншим чином спробує пом’якшити його найсерйозніші потенційні наслідки», – йдеться у заяві.

Платформа наголошує, що невигідним для всіх стане ситуація, коли застосунок заборонять, а нова президентська адміністрація скасує це рішення.

Водночас Трамп не вказав, які механізми він використовуватиме, щоб уникнути заборони TikTok. Деякі експерти відзначають, що закон дозволяє TikTok продовжувати роботу, якщо президент визначить, що Китай більше не контролює платформу. Як пише FT, вони припускають, що Трамп вчинить саме так.

Нагадаємо, Федеральний апеляційний суд США підтримав закон, який забороняє TikTok в найближчі місяці, якщо його китайська материнська компанія не продасть свою частку. Раніше президент Джо Байден підписав закон, який забороняє TikTok у США, якщо китайська компанія ByteDance не продасть свою частку.  

Заборону TikTok було включено до законопроєкту про надання іноземної допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню. Цей крок є кульмінацією багаторічних спроб Вашингтону обмежити діяльність TikTok, пов’язаного з Китаєм. А втім, закон не призведе до негайного блокування TikTok.

Виконавчий директор TikTok заявляв, що розраховує виграти суд з оскарження закону, підписаного президентом США Джо Байденом. Багато експертів сумніваються, чи є у будь-якого потенційного покупця фінансові ресурси для покупки TikTok і чи схвалили б урядові установи Китаю та США продаж.

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Теги: TikTok США Дональд Трамп Китай бізнес соцмережі

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