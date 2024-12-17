Головна Техно Авто
search button user button menu button

В Україні запустять проєкт із виготовлення японських пікапів

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В Україні запустять проєкт із виготовлення японських пікапів
фото з відкритих джерел

Пікапи Isuzu D-Max уже не один рік використовуються силовими структурами в Україні

В Україні запустять проєкт із виготовлення японських пікапів за технологією великовузлового складання (SKD). Це спільний проєкт кількох українських виробників і японської машинобудівної компанії. Про це повідомила Перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки України Юлія Свириденко під час бізнес-форуму, організованого Японською організацією зовнішньої торгівлі.

«Спільно із українськими партнерами японська компанія планує розпочати виробництво пікапів за технологією великовузлового складання, а в майбутньому планують перейти до дрібновузлового виробництва (CKD). Це гарний сигнал іншим японським інвесторам про те, що локалізація виробництва їхньої продукції в Україні є взаємовигідною співпрацею. Під час зустрічі із понад 200 японськими підприємцями закликала й інші компанії відкривати в Україні виробництва, або локалізувати свої технології в кооперації з українськими компаніями», – наголосила Юлія Свириденко.

Наразі якої марки буде пікап українського виробництва поки не відомо. Але з великою долею імовірності це буде Isuzu D-Max, плани з виробництва якого декілька разів озвучували різні українські компанії, навіть ще до війни. Так, наприкінці минулого року були розмови щодо початку складання D-Max у Черкасах в рамках партнерства між японською та українською компаніями. Цей проєкт планувала втілити у життя «Група компаній «Isuzu Ataman Україна», яка з 1999 року представляє бренд Isuzu в Україні.

Також цього року на базі компанії «НІКО СпецАвто» відкрито новий напрямок – сертифіковане виробництво броньованих спеціалізованих автомобілів військового призначення типу пікап. Новинка, яка отримала назву NIKO, розроблена як універсальна автомобільна платформа на базі Isuzu D-Max і оснащена панцерованим захистом. До кінця 2024 року компанія планувала випустити близько 30 таких пікапів, щоб забезпечити потреби окремих структур, що виконують спеціалізовані завдання.

Також нагадаємо, що пікапи Isuzu D-Max уже не один рік використовуються силовими структурами в Україні. У 2021 році партію надійних та міцних пікапів D-Max отримали українські поліціянти.

Читайте також:

Теги: бізнес Україна пікапи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Італія відповіла, чи відправить свої війська в Україну
Італія відповіла, чи відправить свої війська в Україну
25 листопада, 22:15
Зеленський розповів про Технологічну ставку
Президент повідомив, коли розпочнуться засідання Технологічної ставки
19 листопада, 13:04
Фотографи опублікували кадри з Курахівського та Покровського напрямків
«Смерть тут усюди»: як живуть цивільні на Донеччині (фото)
21 листопада, 12:27
21 листопада Росія атакувала Дніпро балістичною ракетою
Удар міжконтинентальною ракетою по Дніпру. Заява Повітряних сил
21 листопада, 13:11
За словами лаврова, Росія хотіла б нормальних відносин із США і не бачить причин, через які країни не можуть співпрацювати
Лавров у інтервʼю Карлсону назвав умови РФ для завершення війни в Україні
6 грудня, 08:17
Уряд погодив будівництво мосту через Тису
Уряд погодив будівництво мосту через Тису
10 грудня, 15:31
Графіки відключення світла на 11 грудня: дані від «Укренерго»
Графіки відключення світла на 11 грудня: дані від «Укренерго»
10 грудня, 18:45
Очевидці стверджували, що було чутно щонайменше 10 вибухів над Таганрогом, які почалися о 4:20 ранку за місцевим часом
У Таганрозі пролунали вибухи: місцева влада заявила про ракетну атаку
11 грудня, 05:33
176 киян з-поміж захисників отримали цього року компенсацію за придбання ліків і медичних виробів
Стоматологія для ветеранів. Заступниця Кличка розказала, на що можуть розраховувати захисники
Вчора, 20:45

Авто

В Україні запустять проєкт із виготовлення японських пікапів
В Україні запустять проєкт із виготовлення японських пікапів
Кінець епохи у Німеччині: автомобіль Volkswagen Golf може отримати нову «прописку»
Кінець епохи у Німеччині: автомобіль Volkswagen Golf може отримати нову «прописку»
Норвегія побудує найдовший і найглибший підводний автомобільний тунель у світі
Норвегія побудує найдовший і найглибший підводний автомобільний тунель у світі
Renault показала новий суперкар у стилі ретро
Renault показала новий суперкар у стилі ретро
Світові продажі електромобілів досягли рекордної позначки
Світові продажі електромобілів досягли рекордної позначки
Названі найбільш популярні нові авто у 2024 році
Названі найбільш популярні нові авто у 2024 році

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
125K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 грудня: ситуація на фронті
52K
Стало відомо, скільки золота залишив після себе Асад у сховищах Сирії
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 грудня 2024
32K
Американський корабель вперше за вісім років увійшов до порту головного союзника Китаю
19K
В Україні оголошена повітряна тривога: куди прямують ворожі цілі
12K
Кінець епохи у Німеччині: автомобіль Volkswagen Golf може отримати нову «прописку»

Новини

Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
Сьогодні, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
Вчора, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
15 грудня, 06:00
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua