Пікапи Isuzu D-Max уже не один рік використовуються силовими структурами в Україні

В Україні запустять проєкт із виготовлення японських пікапів за технологією великовузлового складання (SKD). Це спільний проєкт кількох українських виробників і японської машинобудівної компанії. Про це повідомила Перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки України Юлія Свириденко під час бізнес-форуму, організованого Японською організацією зовнішньої торгівлі.

«Спільно із українськими партнерами японська компанія планує розпочати виробництво пікапів за технологією великовузлового складання, а в майбутньому планують перейти до дрібновузлового виробництва (CKD). Це гарний сигнал іншим японським інвесторам про те, що локалізація виробництва їхньої продукції в Україні є взаємовигідною співпрацею. Під час зустрічі із понад 200 японськими підприємцями закликала й інші компанії відкривати в Україні виробництва, або локалізувати свої технології в кооперації з українськими компаніями», – наголосила Юлія Свириденко.

Наразі якої марки буде пікап українського виробництва поки не відомо. Але з великою долею імовірності це буде Isuzu D-Max, плани з виробництва якого декілька разів озвучували різні українські компанії, навіть ще до війни. Так, наприкінці минулого року були розмови щодо початку складання D-Max у Черкасах в рамках партнерства між японською та українською компаніями. Цей проєкт планувала втілити у життя «Група компаній «Isuzu Ataman Україна», яка з 1999 року представляє бренд Isuzu в Україні.

Також цього року на базі компанії «НІКО СпецАвто» відкрито новий напрямок – сертифіковане виробництво броньованих спеціалізованих автомобілів військового призначення типу пікап. Новинка, яка отримала назву NIKO, розроблена як універсальна автомобільна платформа на базі Isuzu D-Max і оснащена панцерованим захистом. До кінця 2024 року компанія планувала випустити близько 30 таких пікапів, щоб забезпечити потреби окремих структур, що виконують спеціалізовані завдання.

Також нагадаємо, що пікапи Isuzu D-Max уже не один рік використовуються силовими структурами в Україні. У 2021 році партію надійних та міцних пікапів D-Max отримали українські поліціянти.