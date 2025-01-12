У Польщі через відтік українських біженців гостро не вистачає водіїв

Багато водіїв повернулися додому через війну в Україні або вирішили шукати роботу в інших країнах ЄС

Експерти зазначають, що зменшення кількості іноземних працівників пов’язане з новими міграційними правилами, а також змінами в економічній ситуації

У Польщі бракує близько 120 тисяч професійних водіїв – такі дані оприлюднила Асоціація роботодавців «Транспорт і логістика Польща» у своєму останньому звіті. Основна причина дефіциту кадрів – скорочення кількості водіїв з України, Білорусі та Молдови, які раніше масово працювали в цій сфері. Про це пише inPoland.

Експерти зазначають, що зменшення кількості іноземних працівників пов’язане з новими міграційними правилами, а також змінами в економічній ситуації. Багато водіїв повернулися додому через війну в Україні або вирішили шукати роботу в інших країнах ЄС.

За словами Мацея Вронського, президента Асоціації роботодавців, молодь також рідко обирає цю професію. Основними причинами є важкі умови праці, часті відрядження за кордон і тривале розлучення з сім’ями. Це змушує компанії шукати працівників за межами Європейського Союзу, зокрема в країнах Азії.

Яка зарплата у водіїв у Польщі?

Водії внутрішніх маршрутів отримують від 5 000 до 7 000 злотих на місяць.

Міжнародні перевезення оплачуються краще – від 8 000 до 12 000 злотих.

Водії спеціалізованих перевезень можуть заробляти до 15 000 злотих щомісяця.

Як влаштуватися водієм у Польщі? Необхідні документи:

Посвідчення водія категорії C або CE.

Карта водія для цифрового тахографа.

Свідоцтво професійної компетентності (CPC).

Медична довідка та психологічне обстеження.

Нагадаємо, у Польщі офіційно працевлаштовано 779,3 тис. українців, це 66,7% від усіх працюючих іноземців. Наступними у списку працівників-іноземців є білоруси, грузини та громадяни Молдови.

До слова, у 2025 році українські біженці в Польщі зможуть найпростіше знайти роботу у декількох галузях. Це може стати першим кроком до подальшої інтеграції у країні. Саме так вважають аналітики Gremi Personal. Зазначається, що у Польщі залишається великий попит на некваліфіковану робочу силу на складах.

Аналітики прогнозують, що у наступному році вакансії для українців будуть доступні на складах різного типу, включно з одягом, аптечними товарами, поліграфією, а також складах з пластиковими, гумовими та металевими деталями.