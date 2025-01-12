Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Польщі через відтік українських біженців гостро не вистачає водіїв

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Польщі через відтік українських біженців гостро не вистачає водіїв
Багато водіїв повернулися додому через війну в Україні або вирішили шукати роботу в інших країнах ЄС
фото з відкритих джерел

Експерти зазначають, що зменшення кількості іноземних працівників пов’язане з новими міграційними правилами, а також змінами в економічній ситуації

У Польщі бракує близько 120 тисяч професійних водіїв – такі дані оприлюднила Асоціація роботодавців «Транспорт і логістика Польща» у своєму останньому звіті. Основна причина дефіциту кадрів – скорочення кількості водіїв з України, Білорусі та Молдови, які раніше масово працювали в цій сфері. Про це пише inPoland.

Експерти зазначають, що зменшення кількості іноземних працівників пов’язане з новими міграційними правилами, а також змінами в економічній ситуації. Багато водіїв повернулися додому через війну в Україні або вирішили шукати роботу в інших країнах ЄС.

За словами Мацея Вронського, президента Асоціації роботодавців, молодь також рідко обирає цю професію. Основними причинами є важкі умови праці, часті відрядження за кордон і тривале розлучення з сім’ями. Це змушує компанії шукати працівників за межами Європейського Союзу, зокрема в країнах Азії.

Яка зарплата у водіїв у Польщі?

  • Водії внутрішніх маршрутів отримують від 5 000 до 7 000 злотих на місяць.
  • Міжнародні перевезення оплачуються краще – від 8 000 до 12 000 злотих.
  • Водії спеціалізованих перевезень можуть заробляти до 15 000 злотих щомісяця.

Як влаштуватися водієм у Польщі? Необхідні документи:

  • Посвідчення водія категорії C або CE.
  • Карта водія для цифрового тахографа.
  • Свідоцтво професійної компетентності (CPC).
  • Медична довідка та психологічне обстеження.

Нагадаємо, у Польщі офіційно працевлаштовано 779,3 тис. українців, це 66,7% від усіх працюючих іноземців. Наступними у списку працівників-іноземців є білоруси, грузини та громадяни Молдови.

До слова, у 2025 році українські біженці в Польщі зможуть найпростіше знайти роботу у декількох галузях. Це може стати першим кроком до подальшої інтеграції у країні. Саме так вважають аналітики Gremi Personal. Зазначається, що у Польщі залишається великий попит на некваліфіковану робочу силу на складах.

Аналітики прогнозують, що у наступному році вакансії для українців будуть доступні на складах різного типу, включно з одягом, аптечними товарами, поліграфією, а також складах з пластиковими, гумовими та металевими деталями.

Читайте також:

Теги: Польща розлучення перевезення молодь біженці кордон робота транспорт Україна документи зарплата Місяць

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нещодавно Путін «прямо відкинув» пропозиції команди Трампа щодо припинення війни проти України
Трамп сам собі створив пастку у можливих переговорах з Путіним
28 грудня, 2024, 16:48
Газ став політичним інструментом і політичною ж зброєю Путіна
Кінець епохи. Про зупинку транзиту російського газу через Україну
1 сiчня, 18:53
Путін мусив визначити для себе, що для нього важливіше – Сирія чи Україна
Ефект доміно. Поразка Росії у Сирії – сигнал для Путіна
27 грудня, 2024, 14:50
Колишній член проводу УНА-УНСО вважає, що на Кавказі зрештою Росії не буде
Юрій Тима: Чечня повстане. У Сирії теж довго нічого не відбувалось
18 грудня, 2024, 22:00
Трамп зробив заяву про американську далекобійну зброю
Трамп виступив проти ударів ЗСУ далекобійною зброєю по території РФ
12 грудня, 2024, 18:55
Бригада «Азов» прийматиме до своїх лав іноземців
Бригада «Азов» прийматиме до своїх лав іноземців
23 грудня, 2024, 23:52
Максим Жорін закликав українців до боротьби
Ворог уже за кілька кілометрів до Дніпропетровщини: командир 3-ї штурмової звернувся до українців
5 сiчня, 16:58
Важливим напрямом діяльності Rheinmetall є співпраця з Україною
Rheinmetall передав Україні першу БМП Lynx
8 сiчня, 00:31
Головні новини ночі проти 11 січня
«Шахеди» влучили у два житлові будинки в Тамбовській області, Росія атакувала Запоріжжя: головне за ніч
Вчора, 05:45

Соціум

У Польщі через відтік українських біженців гостро не вистачає водіїв
У Польщі через відтік українських біженців гостро не вистачає водіїв
Ватикан дозволив геям ставати священниками, але є одна умова
Ватикан дозволив геям ставати священниками, але є одна умова
У Франції лоб в лоб зіткнулися два швидкісних трамваї, десятки людей постраждали
У Франції лоб в лоб зіткнулися два швидкісних трамваї, десятки людей постраждали
Журналісти з'ясували, як росіяни оформляють корейців, відправлених на війну
Журналісти з'ясували, як росіяни оформляють корейців, відправлених на війну
На складі Ikea у Польщі виявили понад 200 загублених мін
На складі Ikea у Польщі виявили понад 200 загублених мін
У Нижньокамську горить нафтопереробний завод, співробітників евакуюють
У Нижньокамську горить нафтопереробний завод, співробітників евакуюють

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
144K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 січня: ситуація на фронті
66K
Мирні переговори? Історик Грицак протверезив українців
50K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 січня 2025
20K
Нардепка заявила, що в Нацбанку лежать мільярди гривень допомоги для ЗСУ, але їх не використовують
19K
12 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8240
Втрати ворога станом на 11 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

12 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
На Одещині прикордонники зупинили авто «забите» ухилянтами
Вчора, 15:01
Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 11 січня
Вчора, 06:00
«Шахеди» влучили у два житлові будинки в Тамбовській області, Росія атакувала Запоріжжя: головне за ніч
Вчора, 05:45
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 10 січня
10 сiчня, 06:00

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua