Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум

Іван Гавриляк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
HR Wisdom Summit об’єднав понад 300 учасників – HR-фахівців, власників компаній та топменеджерів – для інтенсивного навчання та нетворкінгу
фото: HR Wisdom Summit

HR Wisdom Summit провів нагородження переможців рейтингу «Найкращі роботодавці України 2024»

17 липня у столиці пройшов щорічний HR Wisdom Summit. Подія об’єднала понад 300 учасників – HR-фахівців, власників компаній та топменеджерів. Як вирішувати актуальні виклики вітчизняного ринку праці та перетворити робоче середовище на місце сили, розповіли понад 30 спікерів – представників великих компаній.

Відкрила подію Дарія Марчак – перша заступниця міністра соціальної політики, яка розповіла, де брати людей для закриття вакансій тут і зараз і як цьому посприяє побудова інклюзивного робочого середовища. Детальніше ключові меседжі чиновниці читайте тут.

Кейсами DTEK в еволюції бізнесу поділилися Олександр Кучеренко, директор DTEK B.V., член наглядової ради Academy DTEK, та Тетяна Шерман, керівниця з маркетингу та комунікацій Academy DTEK. Вони назвали головні принципи індустрії 5.0 (людиноцентричність, сталий розвиток виробництва, інтеграція передових технологій, гнучкість і адаптивність, безперервне навчання та розвиток), а також навели приклади, як DTEK реалізує кожен із них.

Роль роботодавця в адаптації, реінтеграції та соціалізації ветеранів на панельній дискусії обговорили Олег Давиденко, директор з корпоративних комунікацій Групи «Метінвест», Віктор Марченко, директор з персоналу Райффайзен Банку, Світлана Мозгова, директорка по роботі з персоналом, корпоративного партнерства та комунікацій «Астарта-Київ», Антон Семенов, засновник волонтерського проєкту «Як ти, брате?», та Поліна Карєліна, директорка з управління персоналом Nestlé в Україні та Молдові.

Протягом усього дня HR Wisdom Summit тривало нагородження переможців рейтингу «Найкращі роботодавці України 2024»
Протягом усього дня HR Wisdom Summit тривало нагородження переможців рейтингу «Найкращі роботодавці України 2024»
фото: HR Wisdom Summit

За даними аналітики OLX, 67% роботодавців стикнулися з кадровою кризою. Можливими сценаріями розвитку ринку праці та як роботодавцям долати виклики, поділилася Марія Абдулліна, керівниця платформи з працевлаштування «OLX Робота».

Методами підтримки ментального здоров’я команди на панельній дискусії поділилися: Олександра Комар, директорка з персоналу Shell,  Анна Метельська, співзасновниця та консультантка з психічного здоровʼя для організацій Mental Health for Business, Вюсал Талибов, HRD Foundation Coffee Roasters, Лілія Дубас, директорка з персоналу «Тева в Україні», Ольга Дрига, керівниця із залученості персоналу «Філіп Морріс в Україні».

Як роботодавці можуть співпрацювати з навчальними закладами для професійної підготовки кадрів, розповіла Ліна Жигінас, СЕО мережі приватних освітніх закладів КМДШ Всесвіт.

Прикладами співпраці вишів та бізнесу на панельній дискусії поділилися: Юлія Тітуренко, HRD банку «Південний», Наталія Бабич, начальниця управління з рекрутингу та розвитку бренда роботодавця Ukrnafta, Катерина Залозних, директорка з персоналу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», Євгенія Кузьминська, HRD Окко. Модерувала Оксана Рудюк, PR-директорка American University Kyiv.

панель про співпрацю вишів та бізнесу
панель про співпрацю вишів та бізнесу
фото: HR Wisdom Summit

Як цифровізувати кадри у фармацевтичній компанії, на прикладі групи компаній «Юрія-Фарм» поділилися Антон Скоков, керівник цифрових сервісів для бізнесу «Вчасно», та Анастасія Обертюх, менеджер з розвитку HR-проєктів групи компаній «Юрія-Фарм». Як Meest China долає втрати у команді, розповіла Ганна Нетребська, акціонерка компанії.

Про досвід Starlight Media у формуванні корпоративної культури, дружньої до ветеранів та ветеранок, учасники дізналися від Наталії Волнянської, директорки з управління персоналом медіакомпанії. Як AB InBev Efes Ukraine релокує співробітників із зони бойових дій, розповіла Мар’яна Кошарновська, старший менеджер з персоналу компанії.

Досвідом Приватбанку у побудові людиноцентричної культури поділився Роман Борисенко, керівник дирекції з HR та корпоративного управління ПриватБанку.

Наталія Теряхіна, HR директор Kernel, навела приклади кейсів Kernel щодо корпоративного волонтерства та як компанія створює підтримувальне середовище для військових на реабілітації.

Як будувати сталий бізнес в умовах невизначеності, на панельній дискусії обговорили: Ірина Романенко, директорка департаменту по роботі з персоналом «Контінентал Фармерз Груп», Марія Стеценко, директорка департаменту підтримки людей і організаційної культури «Кока‑Кола Беверіджиз Україна Лімітед», Катерина Цибур, HRD Novus, Аліна Смишляк-Борода, директорка з управління репутацією та КСВ Kormotech, та Олена Семич, директорка з управління персоналом Групи ДТЕК. Модерувала Тетяна Сахарук, генеральна директорка Глобального договору ООН в Україні, голова Ради мереж у Східній Європі та Центральній Азії.

Дискусія про те, як будувати сталий бізнес в умовах невизначеності
Дискусія про те, як будувати сталий бізнес в умовах невизначеності
фото: HR Wisdom Summit

Протягом усього дня HR Wisdom Summit тривало нагородження переможців рейтингу «Найкращі роботодавці України 2024» за версією журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших».

Організатори, бізнес/медіа бюро Ekonomika+, онлайн-видання Delo.Ua та журнал «ТОП-100. Медіапартнером заходу виступив «Главком».

Теги: саміт навчання бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому запрошення України на переговори з НАТО є кроком вперед
Сильний Захід разом з Україною повинен змусити Росію до відступу
9 липня, 22:45
Будівельні роботи стартували півтора тижня тому: наразі будівельники викопують 6,5-метровий котлован, а далі заливатимуть нижню плиту
У Запоріжжі розпочалося будівництво першої підземної школи
20 червня, 11:40
Голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук: Усе очевидно: той, хто дбає про якість продукції та власну репутацію, зацікавлений у нашій допомозі
Держспоживслужба: Бізнес вимагає відновити перевірки 
27 червня, 21:05
Підприємці зможуть подавати документи, відновлювати чи анулювати ліцензії
У «Дії» з'являться нові послуги для підприємців
5 липня, 22:45
Експерти вважають, що для покращення ситуації необхідні комплексні заходи з боку держави, спрямовані на стабілізацію енергопостачання
Настрої українських підприємців погіршилися
13 липня, 22:00
Подорожчання поставок електроенергії неминуче призводить до зниження конкурентоспроможності продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках
ЗМІ спрогнозували наслідки імпорту дорогої електроенергії для промисловості
9 липня, 13:10
За словами Зеленського, України робить і завжди робитиме все, щоб російський терор програв
Зеленський назвав ключові питання під час саміту НАТО
9 липня, 19:12
КНУКіМ став лідером рейтингу найкращих мистецьких ЗВО України
Оприлюднено ТОП-10 найкращих мистецьких закладів вищої освіти України. Хто став лідером?
11 липня, 11:00
11 липня у Вашингтоні завершився триденний ювілейний саміт НАТО, приурочений до 75-ї річниці його створення
Росія прокоментувала участь Вірменії в саміті НАТО
12 липня, 18:45

Бізнес

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Федерація роботодавців України б'є на сполох: «Закон про промислове забруднення – це бомба»
Федерація роботодавців України б'є на сполох: «Закон про промислове забруднення – це бомба»
«Нова пошта» відновила роботу після масштабного збою
«Нова пошта» відновила роботу після масштабного збою
В Україні вже працюють майже 500 жінок-шахтарів
В Україні вже працюють майже 500 жінок-шахтарів
В цьому році було зруйновано 90% теплоелектростанцій ДТЕК
В цьому році було зруйновано 90% теплоелектростанцій ДТЕК
Легендарний готель у центрі Києва продано на аукціоні: хто власник
Легендарний готель у центрі Києва продано на аукціоні: хто власник

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Відключення світла у серпні: до чого готуватися українцям
20K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 липня: ситуація на фронті
17K
Затримано бізнесмена, який забезпечував їжею Київ на початку війни
6497
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
4645
Втрати ворога станом на 19 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
4370
Держінспекція назвала області-рекордсмени з порушень графіків відключень світла

Новини

Голова Офісу Ради Європи в Україні зустрівся з керівництвом Національної асоціації адвокатів
Сьогодні, 14:08
Трамп йде на вибори президента США, Зеленський виступить в уряді Британії: головне за ніч
Сьогодні, 06:41
Вибухи в Києві, Байден захворів на коронавірус: головне за ніч
Вчора, 06:34
Голова Євроради відповів на лист Орбана, Греція може передати F-16 Україні: головне за ніч
17 липня, 06:41
«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
16 липня, 15:30
Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
16 липня, 06:38

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua