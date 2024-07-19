Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум

HR Wisdom Summit об’єднав понад 300 учасників – HR-фахівців, власників компаній та топменеджерів – для інтенсивного навчання та нетворкінгу

HR Wisdom Summit провів нагородження переможців рейтингу «Найкращі роботодавці України 2024»

17 липня у столиці пройшов щорічний HR Wisdom Summit. Подія об’єднала понад 300 учасників – HR-фахівців, власників компаній та топменеджерів. Як вирішувати актуальні виклики вітчизняного ринку праці та перетворити робоче середовище на місце сили, розповіли понад 30 спікерів – представників великих компаній.

Відкрила подію Дарія Марчак – перша заступниця міністра соціальної політики, яка розповіла, де брати людей для закриття вакансій тут і зараз і як цьому посприяє побудова інклюзивного робочого середовища. Детальніше ключові меседжі чиновниці читайте тут.

Кейсами DTEK в еволюції бізнесу поділилися Олександр Кучеренко, директор DTEK B.V., член наглядової ради Academy DTEK, та Тетяна Шерман, керівниця з маркетингу та комунікацій Academy DTEK. Вони назвали головні принципи індустрії 5.0 (людиноцентричність, сталий розвиток виробництва, інтеграція передових технологій, гнучкість і адаптивність, безперервне навчання та розвиток), а також навели приклади, як DTEK реалізує кожен із них.

Роль роботодавця в адаптації, реінтеграції та соціалізації ветеранів на панельній дискусії обговорили Олег Давиденко, директор з корпоративних комунікацій Групи «Метінвест», Віктор Марченко, директор з персоналу Райффайзен Банку, Світлана Мозгова, директорка по роботі з персоналом, корпоративного партнерства та комунікацій «Астарта-Київ», Антон Семенов, засновник волонтерського проєкту «Як ти, брате?», та Поліна Карєліна, директорка з управління персоналом Nestlé в Україні та Молдові.

Протягом усього дня HR Wisdom Summit тривало нагородження переможців рейтингу «Найкращі роботодавці України 2024» фото: HR Wisdom Summit

За даними аналітики OLX, 67% роботодавців стикнулися з кадровою кризою. Можливими сценаріями розвитку ринку праці та як роботодавцям долати виклики, поділилася Марія Абдулліна, керівниця платформи з працевлаштування «OLX Робота».

Методами підтримки ментального здоров’я команди на панельній дискусії поділилися: Олександра Комар, директорка з персоналу Shell, Анна Метельська, співзасновниця та консультантка з психічного здоровʼя для організацій Mental Health for Business, Вюсал Талибов, HRD Foundation Coffee Roasters, Лілія Дубас, директорка з персоналу «Тева в Україні», Ольга Дрига, керівниця із залученості персоналу «Філіп Морріс в Україні».

Як роботодавці можуть співпрацювати з навчальними закладами для професійної підготовки кадрів, розповіла Ліна Жигінас, СЕО мережі приватних освітніх закладів КМДШ Всесвіт.

Прикладами співпраці вишів та бізнесу на панельній дискусії поділилися: Юлія Тітуренко, HRD банку «Південний», Наталія Бабич, начальниця управління з рекрутингу та розвитку бренда роботодавця Ukrnafta, Катерина Залозних, директорка з персоналу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», Євгенія Кузьминська, HRD Окко. Модерувала Оксана Рудюк, PR-директорка American University Kyiv.

панель про співпрацю вишів та бізнесу фото: HR Wisdom Summit

Як цифровізувати кадри у фармацевтичній компанії, на прикладі групи компаній «Юрія-Фарм» поділилися Антон Скоков, керівник цифрових сервісів для бізнесу «Вчасно», та Анастасія Обертюх, менеджер з розвитку HR-проєктів групи компаній «Юрія-Фарм». Як Meest China долає втрати у команді, розповіла Ганна Нетребська, акціонерка компанії.

Про досвід Starlight Media у формуванні корпоративної культури, дружньої до ветеранів та ветеранок, учасники дізналися від Наталії Волнянської, директорки з управління персоналом медіакомпанії. Як AB InBev Efes Ukraine релокує співробітників із зони бойових дій, розповіла Мар’яна Кошарновська, старший менеджер з персоналу компанії.

Досвідом Приватбанку у побудові людиноцентричної культури поділився Роман Борисенко, керівник дирекції з HR та корпоративного управління ПриватБанку.

Наталія Теряхіна, HR директор Kernel, навела приклади кейсів Kernel щодо корпоративного волонтерства та як компанія створює підтримувальне середовище для військових на реабілітації.

Як будувати сталий бізнес в умовах невизначеності, на панельній дискусії обговорили: Ірина Романенко, директорка департаменту по роботі з персоналом «Контінентал Фармерз Груп», Марія Стеценко, директорка департаменту підтримки людей і організаційної культури «Кока‑Кола Беверіджиз Україна Лімітед», Катерина Цибур, HRD Novus, Аліна Смишляк-Борода, директорка з управління репутацією та КСВ Kormotech, та Олена Семич, директорка з управління персоналом Групи ДТЕК. Модерувала Тетяна Сахарук, генеральна директорка Глобального договору ООН в Україні, голова Ради мереж у Східній Європі та Центральній Азії.

Дискусія про те, як будувати сталий бізнес в умовах невизначеності фото: HR Wisdom Summit

Протягом усього дня HR Wisdom Summit тривало нагородження переможців рейтингу «Найкращі роботодавці України 2024» за версією журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших».

Організатори, бізнес/медіа бюро Ekonomika+, онлайн-видання Delo.Ua та журнал «ТОП-100. Медіапартнером заходу виступив «Главком».