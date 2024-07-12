Росія прокоментувала участь Вірменії в саміті НАТО

Заступник Лаврова заявив, що Єреван ризикує власними силами серйозно дестабілізувати ситуацію на Південному Кавказі

Участь Вірменії в саміті НАТО у Вашингтоні викликає в Росії великий жаль. Про це заявив заступник очільника російського МЗС Михайло Галузін, повідомляють російські ЗМІ.

Галузін заявив, що Єреван, поглиблюючи співробітництво з тими, чия мета – стратегічна поразка Росії, своїми руками ризикує серйозно дестабілізувати ситуацію на Південному Кавказі, завдаючи шкоди, зокрема, власній безпеці.

«Думаю, досвідчені фахівці і політики у Вірменії розуміють можливі наслідки від таких необачних кроків. У Вірменії вважають за краще нарощувати взаємодію з НАТО або окремими учасниками Альянсу, особливо щодо впровадження натівських стандартів, закупівель озброєнь або проведення спільних заходів бойової підготовки, не кажучи вже про участь у саміті цього військово-політичного блоку, який проходить у Вашингтоні. Це не може не викликати нічого, крім крайнього жалю», – сказав він.

При цьому заступник Лаврова нагадав, що Вірменія досі є членом Організації договору про колективну безпеку і виступає учасником численних двосторонніх домовленостей у військовій і військово-технічній сферах.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян сказав, що остаточне рішення країни щодо участі в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) буде залежати від того, чи там пояснять, у чому бачать свою «зону відповідальності» у Вірменії.

Як повідомлялося, Пашинян засумнівався в ефективності ОДКБ і російських миротворців у Карабасі. За його словами, системи безпеки і союзники, на яких Вірменія покладалася протягом багатьох років, показали вразливість його країни.

Раніше 19 вересня 2023 року Азербайджан заявив про початок антитерористичних заходів локального характеру в Нагірному Карабасі. Для евакуації населення з небезпечної зони створили гуманітарні коридори та пункти приймання, заявили у міноборони країни.що Згодом 20 жовтня президенти Вірменії та Азербайджану за європейського посередництва затвердили дорожню карту з нормалізації відносин. Дорожня карта передбачає розміщення цивільної спостережної місії вздовж державного кордону Вірменії з Азербайджаном.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на полях саміту Європейського політичного партнерства в Іспанії підписав на зустрічі з представниками Європейського Союзу, главами Німеччини і Франції декларацію, в якій визнав площу Азербайджану в 86,6 тис. кв. км, що включає Нагірний Карабах.

Зазначимо, «глава» Нагірного Карабаху Самвел Шахраманян підписав указ про припинення існування так званої Нагірно-Карабаської республіки з 1 січня 2024 року.