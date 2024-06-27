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Держспоживслужба: Бізнес вимагає відновити перевірки 

Анастасія Гришкова
glavcom.ua
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Держспоживслужба: Бізнес вимагає відновити перевірки 
Голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук: Усе очевидно: той, хто дбає про якість продукції та власну репутацію, зацікавлений у нашій допомозі
фото з відкритих джерел

За час повномасштабної війни відомство провело 10 тис. позапланових заходів у сфері безпечності харчових продуктів 2/3 – за ініціативи підприємств

Наразі підприємці та бізнес-асоціації звертаються до Держспоживслужби з проханням відновити перевірки. За зверненням бізнесу таких заходів за час повномасштабної війни було 10 тис., із них 2/3 – за ініціативи самих підприємців. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів очільник відомства Сергій Ткачук.

«Мене дуже здивували підприємці та бізнес-асоціації, котрі звертаються до нас з проханням відновити перевірки. Адже у суспільстві склалося стереотипне уявлення: якщо контролюючі органи заходять на приватні підприємства з перевірками, значить, це тиск і перешкоджання роботі сумлінних платників податків. Насправді, це не завжди відповідає дійсності», – акцентував очільник Держспоживслужби. 

Відповідаючи запитання: «Чому бізнес вимагає перевірок?» Сергій Ткачук додав: «Усе очевидно: той, хто дбає про якість продукції та власну репутацію, зацікавлений у нашій допомозі. Плюс добросовісні підприємці розуміють, що втрачають здатність конкурувати на фоні напливу фальсифікату та неконтрольованого імпорту». 

Також Сергій Ткачук додав, що початку Держпродспоживслужба має надавати послуги, а потім уже включати каральну функцію, якщо не відбувається змін. «Скажу відверто: не спускаю по вертикалі жодних планів щодо проведення перевірок і накладання штрафів», – сказав він. 

Зазначимо, з 8 березня 2024 року уряд Постановою №261 відновив перевірки Держспоживслужби у сфері надання житлово-комунальних послуг, а також планові заходи державного нагляду за деякими видами продукції. 

Нагадаємо, в Україні розпочинається сезон кавунів. В Держпродспоживслужбі розповіли, чи безпечно купляти баштанові у супермаркетах. 

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Теги: бізнес Україна уряд

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