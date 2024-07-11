Оприлюднено ТОП-10 найкращих мистецьких закладів вищої освіти України. Хто став лідером?

Лідером рейтингу найкращих мистецьких закладів вищої освіти України став КНУКіМ

Інформаційний ресурс «Освіта.ua» представив мистецькі виші, які посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України 2024 року.

Київський національний університет культури і мистецтв очолив ТОП-10 найкращих мистецьких закладів вищої освіти України.

Уже чотири роки поспіль (2021, 2022, 2023, 2024 рр.) КНУКіМ утримує лідерство у цьому списку.

Перевагами навчання у КНУКіМ є широкий вибір спеціальностей, серед яких: ІT-дизайн, графічний дизайн та реклама, кіно і телебачення, PR, журналістика та інформаційна політика, актор театру та кіно, режисер фешн та шоу-бізнесу, інтернет-маркетинг та SMM, режисер естради та шоу, сценарист, iмідж-стиліст, iвент-менеджмент, режисер фешн та шоу-бізнесу, тележурналістика та новітні медіакомунікації, хореографія, aртист-вокаліст естрадного співу, цифрові трансформації документаційного забезпечення управління, готельно-ресторанний і туристичний бізнес; зіркові викладачі-практики, майстри високого класу; новітні освітні програми з акцентом на професійно-практичному блоці навчання; діджиталізація освітнього процесу; інноваційні фахові лабораторії, обладнані високотехнологічними мультимедіа з доповненою реальністю і штучним інтелектом; відеолекторій; знімальні павільйони, професійні телестудії, кіно- та фотопавільйони, монтажні лабораторії, студії звукозапису, акторські сцени, пресцентри тощо.

Окрім навчання, відвідування різноманітних тренінгів, воркшопів, майстер-класів від практитуючих топ-менеджерів, студенти реалізують свої здібності у різних конкурсах, змаганнях і проєктах. Втілюють масштабні науково-освітні, доброчинні, гастрономічні, культурні, розважальні, спортивно-оздоровчі проєкти: «Мова – код нації», «День вишиванки», «Модель ООН», «TukWeek», Фестиваль молодих дизайнерів «Final Fest», «Креативний спротив», «Міс і Містер КНУКіМ», «Food Fest», «День спорту», медіафестиваль «Молоді та креативні», «Видавничий non-stop» та інші.

Славиться Київський національний університет культури і мистецтв успішними та зірковими випускниками, які обіймають ключові посади в провідних культурно-мистецьких, управлінських, бізнесових, фінансових структурах країни та закордону.

КНУКіМ у складі консорціуму університетів реалізує проєкт міжнародної програми Європейського Союзу Еразмус+ за напрямом КА2: Розвиток потенціалу вищої освіти «Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens (dComFra)» («Рамкова структура цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян»). Окрім цього, Університет культури бере участь у двох проєктах міжнародної програми Європейського Союзу Еразмус+ за напрямом КА1: Академічна мобільність – Міжнародна кредитна мобільність (International Credit Mobility).