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Зеленський назвав ключові питання під час саміту НАТО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський назвав ключові питання під час саміту НАТО
За словами Зеленського, України робить і завжди робитиме все, щоб російський терор програв
фото з відкритих джерел

Одним з головних питань саміту буде стане підтримка України

Під час саміту НАТО, який стартує сьогодні у Вашингтоні серед ключових питань збільшення кількості засобів ППО, винищувачів F-16 та додаткові гарантії безпеки для України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

«Б’ємося за більшу кількість ППО для України. Я впевнений, що буде. Б’ємося за більшу кількість літаків. F-16. Ми боремося, щоб були. Б’ємося за додаткові гарантії безпеки для України – а це зброя й фінанси, політична підтримка. Б’ємося за необхідні рішучі дії Америки та Європи – те, що зміцнить наших воїнів», – наголосив президент.

За словами Зеленського, України робить і завжди робитиме все, щоб російський терор програв.

«І це треба не лише нашій державі – це всім потрібно, буквально кожному партнеру, усім народам», – додав він.

Крім того, Зеленський подякував лідерам країн та усім тим, хто вчора й сьогодні засудив російський терор.

«Ми цінуємо вашу підтримку, друзі! Ми на телефоні – ми працюємо з партнерами зараз, щоб ніхто не мовчав. Щоб усі засуджували. І дуже хочеться, щоб усі діяли. Щоб були саме ті рішення, які повернуть безпеку. Зокрема рішення тут, у Вашингтоні, тут, на саміті НАТО», – наголосив очільник України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Вашингтона, де сьогодні розпочинається саміт НАТО. Ювілейний саміт Північноатлантичного альянсу відбудеться з 9 по 11 липня. Попередній відбувся в липні 2023 року у Вільнюсі. Тоді Альянс ухвалив рішення, що Україна стане членом блоку без плану дій щодо членства. Зокрема, одним з головних питань саміту буде стане підтримка України. Зокрема, очікується рішення щодо посилення української ППО.

Як повідомлялося, представники деяких європейських та американських університетів підписали відкритий лист, у якому закликають не запрошувати Україну до Північноатлантичного альянсу. За словами підписантів, вступ України до Альянсу не стримає Росію від повторного вторгнення в країну.

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Теги: саміт НАТО президент Володимир Зеленський системи ППО F-16

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