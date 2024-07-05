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У «Дії» з'являться нові послуги для підприємців

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У «Дії» з'являться нові послуги для підприємців
Підприємці зможуть подавати документи, відновлювати чи анулювати ліцензії
фото з відкритих джерел

Уряд схвалив запуск проєкту із запровадження Єдиної державної електронної системи дозвільних документів

На порталі «Дія» буде доступний повний цикл процедур видачі дозвільних документів для бізнесу. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Уряд схвалив запуск експериментального проєкту із запровадження Єдиної державної електронної системи дозвільних документів («єДозвіл»).

За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, раніше, щоб отримати ліцензію, треба було їхати в установу, витрачаючи на це час, однак тепер з «Дією» все буде набагато простіше й без корупційних ризиків.

«Підприємці зможуть зручно в кілька кліків подавати документи, відновлювати чи анулювати ліцензії, відстежувати прогрес в обробці документів, оплачувати адмінпослуги чи подавати скарги», – розповів міністр.

Із «єДозволом» підприємці зможуть:

  • подавати заяви про отримання, відновлення, зупинення чи анулювання ліцензій, розширення або звуження господарської діяльності;
  • інформувати про зміни в документах та відомостях, які долучалися до заяви;
  • створювати та подавати декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;
  • отримувати інформацію про стан чи результати розгляду електронних документів;
  • оплачувати надання адмінпослуг;
  • скаржитися на дії органа ліцензування щодо порушення ним вимог законодавства у сфері ліцензування.
У «Дії» з'являться нові послуги для підприємців фото 1

«Як це буде на ділі. Умовно, ви хочете почати ветеринарну практику, але для цього потрібно отримати ліцензію від Держпродспоживслужби. Раніше треба було збирати заяву, копії потрібних документів і везти в Держпродспоживслужбу. Скоро це все можна буде зробити в кілька кліків», – розповідає Федоров.

Система автоматично перевірить документи, які завантажить користувач, за спеціальним алгоритмом. Якщо рівень ризику низький – реєстрація відбудеться автоматично. Якщо система знайшла ризик – заяву розгляне представник держоргана і надасть відповідь про видачу ліцензії протягом 10 днів.

Зазначається, що на першому етапі будуть доступні декларації у сфері охорони праці, а з вересня можна буде отримати ліцензію на ветеринарну діяльність. Поступово перелік послуг розширюватиметься. Функціонал «єДозволу» буде також доступний у межах комплексної послуги е-Підприємець.

Нагадаємо, у «Дії» запустили нову послугу е-Підприємець. Вона об'єднує 10 інших і полегшує відкриття власної справи. Сервісом можуть користуватись майбутні підприємці, а ті, хто вже має бізнес – можуть отримати додаткові послуги, а саме Витяги, декларації й результати надання послуг в «Дії»

Як повідомлялося, на порталі «Дія» впроваджено послугу із закриття ФОПів. Фізичні особи-підприємці зможуть це зробити в декілька кліків.

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Теги: міністр бізнес документи послуги

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