У Запоріжжі розпочалося будівництво першої підземної школи

Загалом на Запоріжжі збудують пʼять підземних шкіл

У Запорізькій області розпочали будівництво першої в регіоні підземної школи. Вона стане частиною відомого «Січового колегіуму» – одного з найкращих освітніх закладів регіону. Про це повідомили в Запорізькій обласній державній адміністрації.

«Уже розпочато будівництво підземних шкіл на пʼяти локаціях в Запорізькій області. Наша глобальна мета, щоб 50 тисяч учнів на території регіону змогли вийти в новому навчальному році в освітній процес офлайн», – зазначив голова Запорізької ОДА Іван Федоров.

За його словами, увагу приділятимуть не лише безпеці, але й дизайну майбутньої школи: «Він має бути інтерактивним, аби діти хотіли сюди приходити».

фото: Запорізька обласна адміністрація

Будівельні роботи стартували півтора тижня тому. За словами головного інженера підрядної компанії Максима Гайдая, наразі будівельники викопують 6,5-метровий котлован, а далі заливатимуть нижню плиту.

Директорка «Січового колегіуму» Валентина Єршова розповіла, що в її навчальному закладі навчаються майже 400 учнів, приблизно половина з них наразі здобуває освіту дистанційно. Натомість підземна школа дозволить дітям повернутися до офлайн-навчання. Планується, що вона відкриє двері для учнів уже цього навчального року, а навчання проводитимуть у дві зміни.

Нагадаємо, відкрилася перша підземна школа на території Харківської області. У четвер 30 травня захисна споруда в Люботині розпочала роботу в тестовому режимі. Про це повідомив очільник Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Укриття найвищого класу безпеки А-4 та розраховане на 400 людей. Загальна вартість – майже 73 мільйони гривень. Це кошти з фонду ліквідації наслідків збройної агресії та обласного бюджету», – розповів глава регіону.

Також на Одещині, Донеччині, Запоріжжі, Миколаївщині, Сумщині та Чернігівщині Литва планує збудувати нові школи-бомбосховища. Про це заявив глава литовської програми з відбудови України Co-create Future of Ukraine Артурас Жарновскіс.

До слова, у Харкові завершилось будівництво першої підземної школи і нині там проводяться останні приготування перед початком занять. Заклад освіти має 20 класних кімнат та розрахований на прийом 900 учнів у дві зміни. Цього року за парти сядуть вже 600 школярів, а набір дітей на наступний навчальний рік вже завершено.