Настрої українських підприємців погіршилися

Індекс ділової активності в Україні обвалився до найнижчого рівня за останній рік

За даними Національного банку України, червневий індекс очікувань ділової активності обвалився до 43,6 балів, що є найнижчим показником за останній рік і наближається до рівня середини 2022 року, коли тривала напружена фаза війни. Про це пише agronews.ua.

Основними факторами, що негативно впливають на настрої бізнесу, є проблеми з енергетикою, дефіцит кадрів, зниження попиту, зростання цін та тарифів, а також безпекові ризики. Найгірша ситуація спостерігається у сфері послуг, де індекс настроїв впав до 39,7 балів. Підприємці цієї галузі найбільше скаржаться на дефіцит кваліфікованих спеціалістів та зниження попиту на тлі зростання витрат.

Максим Самойлюк, економіст Центру економічної стратегії, вважає, що очікувано ключовими факторами негативу є проблеми з енергетикою та дефіцит кадрів. Але він наполягає, що цей індекс НБУ хоч і важливий, але все одно є показником суб’єктивним, і багато факторів не враховує.

«Індекс очікувань ділової активності – це важливий суб’єктивний показник стану економіки, що свідчить про поступове відновлення економічної активності чи, навпаки, про погіршення ситуації. Зараз ми бачимо, що індекс очікувань обвалився до 43,6 у червні 2024 року. Це помітно гірше, ніж у цей час минулого року. Отже, очікування бізнесу стали порівняні з серединою 2022 року, коли тривала напружена фаза війни з непередбачуваними результатами», – каже економіст.

У торгівлі та промисловості настрої також погіршилися, хоча й не так критично, як у сфері послуг. Підприємці цих галузей відзначають проблеми з енергопостачанням, зростанням витрат та зниженням попиту, як внутрішнього, так і зовнішнього. Будівельна галузь демонструє відносно стабільні настрої, хоча й тут спостерігається зниження обсягів будівництва та інвестиційного попиту. Експерти вважають, що для покращення ситуації необхідні комплексні заходи з боку держави, спрямовані на стабілізацію енергопостачання, підтримку бізнесу та створення сприятливих умов для інвестицій. Зокрема, пропонується:

Врегулювати питання зі сплатою податку на землю та майно.

Забезпечити бізнес альтернативними джерелами енергії.

Запровадити справедливе бронювання персоналу.

Компенсувати витрати на відбудову бізнесу.

Створити особливий режим сприяння для підприємців у прифронтових регіонах.

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