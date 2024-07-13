Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Настрої українських підприємців погіршилися

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Настрої українських підприємців погіршилися
Експерти вважають, що для покращення ситуації необхідні комплексні заходи з боку держави, спрямовані на стабілізацію енергопостачання
фото: ecopolitic.com.ua

Індекс ділової активності в Україні обвалився до найнижчого рівня за останній рік

За даними Національного банку України, червневий індекс очікувань ділової активності обвалився до 43,6 балів, що є найнижчим показником за останній рік і наближається до рівня середини 2022 року, коли тривала напружена фаза війни.  Про це пише agronews.ua.

Основними факторами, що негативно впливають на настрої бізнесу, є проблеми з енергетикою, дефіцит кадрів, зниження попиту, зростання цін та тарифів, а також безпекові ризики. Найгірша ситуація спостерігається у сфері послуг, де індекс настроїв впав до 39,7 балів. Підприємці цієї галузі найбільше скаржаться на дефіцит кваліфікованих спеціалістів та зниження попиту на тлі зростання витрат.

Максим Самойлюк, економіст Центру економічної стратегії, вважає, що очікувано ключовими факторами негативу є проблеми з енергетикою та дефіцит кадрів. Але він наполягає, що цей індекс НБУ хоч і важливий, але все одно є показником суб’єктивним, і багато факторів не враховує.

«Індекс очікувань ділової активності – це важливий суб’єктивний показник стану економіки, що свідчить про поступове відновлення економічної активності чи, навпаки, про погіршення ситуації. Зараз ми бачимо, що індекс очікувань обвалився до 43,6 у червні 2024 року. Це помітно гірше, ніж у цей час минулого року. Отже, очікування бізнесу стали порівняні з серединою 2022 року, коли тривала напружена фаза війни з непередбачуваними результатами», – каже економіст.

У торгівлі та промисловості настрої також погіршилися, хоча й не так критично, як у сфері послуг. Підприємці цих галузей відзначають проблеми з енергопостачанням, зростанням витрат та зниженням попиту, як внутрішнього, так і зовнішнього. Будівельна галузь демонструє відносно стабільні настрої, хоча й тут спостерігається зниження обсягів будівництва та інвестиційного попиту. Експерти вважають, що для покращення ситуації необхідні комплексні заходи з боку держави, спрямовані на стабілізацію енергопостачання, підтримку бізнесу та створення сприятливих умов для інвестицій. Зокрема, пропонується:

  • Врегулювати питання зі сплатою податку на землю та майно.
  • Забезпечити бізнес альтернативними джерелами енергії.
  • Запровадити справедливе бронювання персоналу.
  • Компенсувати витрати на відбудову бізнесу.
  • Створити особливий режим сприяння для підприємців у прифронтових регіонах.

Читайте також: Стало відомо, скільки українців оновили свої військово-облікові дані

Теги: енергетика економіка банк бізнес права людини майно

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хмельницька АЕС. Міністр енергетики анонсує велике будівництво і... російські реактори
«Пушкін» атомної енергетики Енергетична безпека
1 липня, 13:30
Один з працівників енергооб'єктів перебуває у тяжкому стані
Росія поранила сімох працівників енергетичних об’єктів під час нічних атак
20 червня, 11:54
Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що завдання його міністерства – створити щільний звʼязок у ланцюжку освіта – економіка – ринок праці
Бюджетних місць побільшає: уряд назвав спеціальності, де зросте держзамовлення
28 червня, 22:43
«ДТЕК вкладає всі наявні кошти у відновлення пошкоджених окупантами ТЕС»
ДТЕК інвестує цього року 4 млрд грн в ремонт пошкоджених обстрілами ТЕС
27 червня, 19:11
Ціна на електроенергію повинна дорівнювати вартості її виробництва, вважає
Представник Енергоспівтовариства пояснив, якою має бути ціна електрики в Україні
3 липня, 13:26
Тренера, який ображав військового, супроводили до буса ТЦК
В Одесі фітнес-тренер образив ветерана і побажав смерті всім захисникам
6 липня, 14:22
Попередньо падіння уламків зафіксовано у Дніпровському районі
Повторний обстріл столиці. Пошкоджено медцентр, є загиблі
8 липня, 14:08
Обмеження 9 липня діятимуть протягом доби для всіх регіонів України
«Укренерго» перенесло вимірювання фактичного рівня споживання світла у кожній області
8 липня, 18:00
У серпні вийдуть із ремонту атомні енергоблоки, тож ситуація в українській енергосистемі має покращитися
Коли поменшає відключень світла: ексрадниця міністра енергетики назвала місяць
Вчора, 12:57

Бізнес

Пільги зі сплати земельного податку: хто має право
Пільги зі сплати земельного податку: хто має право
Настрої українських підприємців погіршилися
Настрої українських підприємців погіршилися
Для покриття боргів на балансуючому ринку електроенергії «Укренерго» планує одноразово залучити фінансування від донорів
Для покриття боргів на балансуючому ринку електроенергії «Укренерго» планує одноразово залучити фінансування від донорів
В якому регіоні українці найчастіше купують землю (інфографіка)
В якому регіоні українці найчастіше купують землю (інфографіка)
Де в Україні найдорожча земля (графіка)
Де в Україні найдорожча земля (графіка)
Глава «Дніпроспецсталь – Енерго» розказав, як уряд влаштував «холодний душ» для промисловості
Глава «Дніпроспецсталь – Енерго» розказав, як уряд влаштував «холодний душ» для промисловості

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
«Спроби вбити були». Буданов розповів про замахи на Путіна
35K
Коли і як ЗСУ звільнять окуповані території: прогноз аналітиків
19K
Демографічна криза: скільки людей залишиться в Україні через 10 років
17K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 липня: ситуація на фронті
12K
Мобілізований Вакарчук вирушає у світовий благодійний тур
5686
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії
Сьогодні, 15:58
Росіяни підбурюють у соцмережах до агресії через відсутність світла – Кам’янська міська рада
Сьогодні, 15:45
Тимошенко вирахувала «максимальна чесну ціну» електроенергії: цифра шокує
Сьогодні, 15:39
Ювілей найстарішої парламентської партії України. Тимошенко показала, як святкує з командою (фото)
Вчора, 16:23
Фонд Ріната Ахметова передав лікарні «Охматдит» сучасні реанімобілі
Вчора, 14:27
Рада планує скасувати перехід на літній і зимовий час
11 липня, 13:51

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua