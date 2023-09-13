На ринку праці понад 100 тис. вакансій: кого шукають роботодавці
В Україні зріс попит на низку спеціальностей
У серпні роботодавці опублікували 102 748 пропозицій роботи, що на 10% більше у порівнянні з липнем. Про це повідомляє сервіс пошуку роботи Work.ua.
Найбільше вакансій у таких областях:
- Київська (33 283 вакансій);
- Дніпропетровська (9 831);
- Львівська (9 705);
- Одеська (6 927);
- Харківська (3 732).
Київська область також серед лідерів приросту (+11% до липня) разом із Хмельницькою (+12%, 2 555 вакансій), Рівненською (+16%, 2 163), Житомирською (+27%, 2 054) і Чернігівською областями (+29%, 1 237).
Найбільше пропозицій роботи у таких сферах як:
- «Роздрібна торгівля» (12 497 вакансій);
- «Продаж, закупівля» (13 449);
- «Робочі спеціальності, виробництво» (18 853);
- «Сфера обслуговування» (19 449).
Уперше позначку в 10 тис. перетнули категорії, що складають найбільшу кількість вакансій: «Логістика, склад, ЗЕД» (10 179) та «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» (10 861).
Значний ріст показали категорії «Освіта, наука» (+37%, 5 519 вакансій) та «Управління персоналом, HR» (+12%, 1 894). Також помітно збільшилася кількість пропозицій роботи в категоріях «Культура, музика, шоу-бізнес» (+47%, 724). Це пов’язано з початком нового навчального року та високого бізнес-сезону.
Ця ж тенденція простежується і за конкретними посадами: попит роботодавців найбільше зріс на освітян:
- вчитель англійської (1 202 вакансії);
- вчитель математики (234);
- офіс-менеджер (255);
- вчитель початкових класів (263);
- корекційний педагог (154);
- фітнес-тренер (218);
- викладач німецької (149);
- вихователь (844);
- пакувальник (750);
- посудомийник (311).
В абсолютних цифрах найзатребуваніші фахівці – це бухгалтери (3 334 вакансії), кухарі (3 447), водії (3 504), менеджери з продажу (6 608) продавці-консультанти (8 591).
У серпні стало помітно, як роботодавці реагують на дефіцит кадрів. Значно зросла частка вакансій для людей з інвалідністю (7 978 вакансій), студентів (19 507), ветеранів (4 936) та пенсіонерів (3 505). Також роботодавці частіше готові працювати з кандидатами без досвіду (36 196).
Коментарі — 0