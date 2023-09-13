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На ринку праці понад 100 тис. вакансій: кого шукають роботодавці

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На ринку праці понад 100 тис. вакансій: кого шукають роботодавці
Найбільше працівників шукають у сфері обслуговування та виробництва
фото: Work.ua

В Україні зріс попит на низку спеціальностей

У серпні роботодавці опублікували 102 748 пропозицій роботи, що на 10% більше у порівнянні з липнем. Про це повідомляє сервіс пошуку роботи Work.ua.

Найбільше вакансій у таких областях:

  • Київська (33 283 вакансій);
  • Дніпропетровська (9 831);
  • Львівська (9 705);
  • Одеська (6 927);
  • Харківська (3 732).

Київська область також серед лідерів приросту (+11% до липня) разом із Хмельницькою (+12%, 2 555 вакансій), Рівненською (+16%, 2 163), Житомирською (+27%, 2 054) і Чернігівською областями (+29%, 1 237).

На ринку праці понад 100 тис. вакансій: кого шукають роботодавці фото 1

Найбільше пропозицій роботи у таких сферах як:

  • «Роздрібна торгівля» (12 497 вакансій);
  • «Продаж, закупівля» (13 449);
  • «Робочі спеціальності, виробництво» (18 853);
  • «Сфера обслуговування» (19 449).

Уперше позначку в 10 тис. перетнули категорії, що складають найбільшу кількість вакансій: «Логістика, склад, ЗЕД» (10 179) та «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» (10 861).

Значний ріст показали категорії «Освіта, наука» (+37%, 5 519 вакансій) та «Управління персоналом, HR» (+12%, 1 894). Також помітно збільшилася кількість пропозицій роботи в категоріях «Культура, музика, шоу-бізнес» (+47%, 724). Це пов’язано з початком нового навчального року та високого бізнес-сезону.

Ця ж тенденція простежується і за конкретними посадами: попит роботодавців найбільше зріс на освітян:

  • вчитель англійської (1 202 вакансії);
  • вчитель математики (234);
  • офіс-менеджер (255);
  • вчитель початкових класів (263);
  • корекційний педагог (154);
  • фітнес-тренер (218);
  • викладач німецької (149);
  • вихователь (844);
  • пакувальник (750);
  • посудомийник (311).
На ринку праці понад 100 тис. вакансій: кого шукають роботодавці фото 2

В абсолютних цифрах найзатребуваніші фахівці – це бухгалтери (3 334 вакансії), кухарі (3 447), водії (3 504), менеджери з продажу (6 608) продавці-консультанти (8 591).

У серпні стало помітно, як роботодавці реагують на дефіцит кадрів. Значно зросла частка вакансій для людей з інвалідністю (7 978 вакансій), студентів (19 507), ветеранів (4 936) та пенсіонерів (3 505). Також роботодавці частіше готові працювати з кандидатами без досвіду (36 196).

Теги: бізнес ринок робота

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