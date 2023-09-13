На ринку праці понад 100 тис. вакансій: кого шукають роботодавці

Найбільше працівників шукають у сфері обслуговування та виробництва

В Україні зріс попит на низку спеціальностей

У серпні роботодавці опублікували 102 748 пропозицій роботи, що на 10% більше у порівнянні з липнем. Про це повідомляє сервіс пошуку роботи Work.ua.

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Найбільше вакансій у таких областях:

Київська (33 283 вакансій);

Дніпропетровська (9 831);

Львівська (9 705);

Одеська (6 927);

Харківська (3 732).

Київська область також серед лідерів приросту (+11% до липня) разом із Хмельницькою (+12%, 2 555 вакансій), Рівненською (+16%, 2 163), Житомирською (+27%, 2 054) і Чернігівською областями (+29%, 1 237).

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Найбільше пропозицій роботи у таких сферах як:

«Роздрібна торгівля» (12 497 вакансій);

«Продаж, закупівля» (13 449);

«Робочі спеціальності, виробництво» (18 853);

«Сфера обслуговування» (19 449).

Уперше позначку в 10 тис. перетнули категорії, що складають найбільшу кількість вакансій: «Логістика, склад, ЗЕД» (10 179) та «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» (10 861).

Значний ріст показали категорії «Освіта, наука» (+37%, 5 519 вакансій) та «Управління персоналом, HR» (+12%, 1 894). Також помітно збільшилася кількість пропозицій роботи в категоріях «Культура, музика, шоу-бізнес» (+47%, 724). Це пов’язано з початком нового навчального року та високого бізнес-сезону.

Ця ж тенденція простежується і за конкретними посадами: попит роботодавців найбільше зріс на освітян:

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вчитель англійської (1 202 вакансії);

вчитель математики (234);

офіс-менеджер (255);

вчитель початкових класів (263);

корекційний педагог (154);

фітнес-тренер (218);

викладач німецької (149);

вихователь (844);

пакувальник (750);

посудомийник (311).

В абсолютних цифрах найзатребуваніші фахівці – це бухгалтери (3 334 вакансії), кухарі (3 447), водії (3 504), менеджери з продажу (6 608) продавці-консультанти (8 591).

У серпні стало помітно, як роботодавці реагують на дефіцит кадрів. Значно зросла частка вакансій для людей з інвалідністю (7 978 вакансій), студентів (19 507), ветеранів (4 936) та пенсіонерів (3 505). Також роботодавці частіше готові працювати з кандидатами без досвіду (36 196).