Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Трамп хоче дозволити японські кей-кари в США

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Трамп хоче дозволити японські кей-кари в США
Кей-кари з Японії можуть з’явитися в США після рішення Трампа
фото: freepik.com

Трамп доручив підготувати умови для виходу японських мікроавто на ринок США

Президент США Дональд Трамп після візиту до Японії зацікавився місцевими кей-карами й наказав Міністерству транспорту знайти спосіб допустити ці мініатюрні автомобілі в США, попри попередні заборони через невідповідність нормам безпеки. Про це повідомляє Carscoops.

У США може з’явитися абсолютно новий клас автомобілів – японські кей-кари, надзвичайно маленькі та економні міські авто, що давно стали частиною культури у Японії. Як повідомляє джерело, Дональд Трамп заявив, що після недавнього візиту до Токіо буквально «закохався» в ці машини й одразу поцікавився, чому такі авто не продаються в США.
 
Чиновники пояснили президенту США, що кей-кари не проходять американські краш-тести та не витримують зіткнень з пікапами на кшталт Ford F-150. Однак президент вирішив, що проблема – у надто жорстких регуляціях, а не в самих автомобілях.

Тепер Міністерству транспорту США, під керівництвом Шона Даффі, дано завдання знайти спосіб допустити мікромобілі на ринок.

Окрім питань безпеки, існує й економічний бар’єр: в Америці компактні авто майже не продаються, а виробникам довелося б інвестувати у нові заводи та лінії виробництва без жодної гарантії, що покупці взагалі зацікавляться.

Нагадаємо, що американська компанія Ford Motor відкликає 227 тисяч автомобілів у США через бульбашки повітря на лобовому склі та нещільно прикріплені каркаси сидінь. Відкликання стосується понад 163 тисяч позашляховиків Bronco через можливі ослаблені болти передніх сидінь та 56 тисяч авто Lincoln і Explorer через видимі бульбашки повітря у лобовому склі. Також стосується майже 7 тисяч фургонів Econoline з несправними системами розморожування та протитуманного обігріву.

Японські чиновники припаркували три американські автомобілі – золотистий Ford F-150, два білих автомобілі Toyota американського виробництва – біля палацу Акасака, де американський лідер Дональд Трамп і прем'єрка Японії Санае Такаїчі зустрілися і підписали торговельні угоди.

Президент США Дональд Трамп під час свого візиту до Японії зустрівся з новою главою уряду країни Санае Такаїчі. Від неї він отримав подарунок.

Читайте також:

Теги: Японія Дональд Трамп ринок машини президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правозахисні організації, включаючи Amnesty International, критикують ці удари як незаконні позасудові вбивства
Стало відомо, скільки американців підтримують військові удари по підозрюваних у наркоторгівлі без суду
15 листопада, 03:13
Bloomberg: родина Трампа втрачає статки через обвал криптовалют
Bloomberg: родина Трампа втрачає статки через обвал криптовалют
24 листопада, 03:26
Андрій Хоркавий, засновник компанії KLR Bus
Андрій Хоркавий: Після війни Україна стане логістичним хабом Східної Європи promo
17 листопада, 15:25
Лівітт: Є відчуття терміновості. Президент хоче, щоб ця угода була укладена і щоб ця війна закінчилася
Білий дім: Мирні переговори США та України продуктивні, але є певні розбіжності
25 листопада, 00:59
Між Японією та Китаєм виникла напруга через Тайвань: у NYT пояснили, чому козирі у Трампа
Між Японією та Китаєм виникла напруга через Тайвань: у NYT пояснили, чому козирі у Трампа
26 листопада, 05:48
Український президент подякував американському лідеру за підтримку України
Зеленський у День подяки звернувся до Трампа
27 листопада, 15:15
Путін переконав Трампавідмовитись постачати Україні далекобійні крилаті ракети Tomahawk
Путін переконав Трампа не постачати Україні ракети Tomahawk – WSJ
26 листопада, 13:07
На місці події поліція знайшла ніж, яким затриманий погрожував перехожим
Затримано киянина, який кидався на перехожих з ножем і зламав руку потерпілому
2 грудня, 08:46
Бессарабський ринок – пам’ятка архітектури національного значення, тож будь-які конструктивні зміни заборонені
Бессарабський ринок готується до відкриття після перезапуску: яким він буде (фото)
Вчора, 11:23

Бізнес

Трамп хоче дозволити японські кей-кари в США
Трамп хоче дозволити японські кей-кари в США
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
CEO «Метінвесту» Юрій Риженков увійшов до топ-25 керівників України за версією Forbes
CEO «Метінвесту» Юрій Риженков увійшов до топ-25 керівників України за версією Forbes
Промислові асоціації просять уряд втрутитися в ситуацію з підвищенням тарифів НКРЕКП
Промислові асоціації просять уряд втрутитися в ситуацію з підвищенням тарифів НКРЕКП
Один із найбільших бюджетних авіаперевізників готовий відкрити рейси в Україну
Один із найбільших бюджетних авіаперевізників готовий відкрити рейси в Україну
Нові правила енергоринку припинять зловживання боржників через судові позови – експерт
Нові правила енергоринку припинять зловживання боржників через судові позови – експерт

Новини

Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Вчора, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
3 грудня, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua