Трамп хоче дозволити японські кей-кари в США

Кей-кари з Японії можуть з’явитися в США після рішення Трампа

Трамп доручив підготувати умови для виходу японських мікроавто на ринок США

Президент США Дональд Трамп після візиту до Японії зацікавився місцевими кей-карами й наказав Міністерству транспорту знайти спосіб допустити ці мініатюрні автомобілі в США, попри попередні заборони через невідповідність нормам безпеки. Про це повідомляє Carscoops.

У США може з’явитися абсолютно новий клас автомобілів – японські кей-кари, надзвичайно маленькі та економні міські авто, що давно стали частиною культури у Японії. Як повідомляє джерело, Дональд Трамп заявив, що після недавнього візиту до Токіо буквально «закохався» в ці машини й одразу поцікавився, чому такі авто не продаються в США.



Чиновники пояснили президенту США, що кей-кари не проходять американські краш-тести та не витримують зіткнень з пікапами на кшталт Ford F-150. Однак президент вирішив, що проблема – у надто жорстких регуляціях, а не в самих автомобілях.

Тепер Міністерству транспорту США, під керівництвом Шона Даффі, дано завдання знайти спосіб допустити мікромобілі на ринок.

Окрім питань безпеки, існує й економічний бар’єр: в Америці компактні авто майже не продаються, а виробникам довелося б інвестувати у нові заводи та лінії виробництва без жодної гарантії, що покупці взагалі зацікавляться.

Нагадаємо, що американська компанія Ford Motor відкликає 227 тисяч автомобілів у США через бульбашки повітря на лобовому склі та нещільно прикріплені каркаси сидінь. Відкликання стосується понад 163 тисяч позашляховиків Bronco через можливі ослаблені болти передніх сидінь та 56 тисяч авто Lincoln і Explorer через видимі бульбашки повітря у лобовому склі. Також стосується майже 7 тисяч фургонів Econoline з несправними системами розморожування та протитуманного обігріву.

Японські чиновники припаркували три американські автомобілі – золотистий Ford F-150, два білих автомобілі Toyota американського виробництва – біля палацу Акасака, де американський лідер Дональд Трамп і прем'єрка Японії Санае Такаїчі зустрілися і підписали торговельні угоди.

Президент США Дональд Трамп під час свого візиту до Японії зустрівся з новою главою уряду країни Санае Такаїчі. Від неї він отримав подарунок.