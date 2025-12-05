Головна Гроші Бізнес
Мінфін готує зміни для ФОПів: що зміниться

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Мінфін готує зміни для ФОПів: що зміниться
Впровадження нових правил оподаткування ФОП планується не раніше 2027 року
фото з відкритих джерел

ФОПи зі спрощеною системою оподаткування з 2027 року отримають зміни підходу у боротьбі з «тіньовими схемами»

Міністерство фінансів України роз'яснило свої плани щодо змін у підходах до оподаткування фізичних осіб-підприємців, які використовують спрощену систему, зокрема в контексті реєстрації платників ПДВ. Впровадження нових правил заплановано не раніше 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінфін.

Мінфін наголошує, що головна мета майбутніх змін – не підвищення базових податкових ставок, а посилення боротьби з тіньовими схемами та забезпечення справедливих умов для всіх учасників ринку.

«Запропоновані підходи мають забезпечити умови, коли підприємці працюють за рівними для всіх правилами, а ті, хто використовує спрощену систему для агресивної оптимізації, дроблення бізнесу, «сірого імпорту», контрабанди тощо, не отримують необґрунтованих переваг», – йдеться у повідомленні відомства.

Урядовий фокус зосереджено на детінізації, покращенні адміністрування та розширенні податкової бази, що є одним із пріоритетів у співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) у рамках нової програми EFF на 2026–2029 роки.

Впровадження нових правил оподаткування ФОП планується не раніше 2027 року. Цей часовий запас необхідний для:

  • Доопрацювання змін.
  • Формування рішень для полегшення адміністрування та звітування.
  • Проведення публічного обговорення та підготовки бізнесу.

Мінфін підкреслює свою відкритість до консультацій з бізнесом, профільними асоціаціями та експертним середовищем.

У відомстві зазначають, що мова йде не про автоматичне скасування пільг у реєстрації платника ПДВ, а про формування збалансованого підходу. Завданням є зламати тіньові схеми, але водночас захистити сумлінне мале підприємництво.

За оцінками експертів, частина недобросовісного бізнесу використовує спрощену систему для ухилення від сплати податків, що призводить до щорічних втрат держбюджету на десятки мільярдів гривень.

Необхідність забезпечення стійкого збільшення надходжень до бюджету обумовлена триваючою повномасштабною агресією РФ. Наразі усі власні надходження України спрямовуються на потреби сектору безпеки та оборони. Наприклад, у проєкті держбюджету-2026 на оборону та безпеку передбачено понад 2,8 трлн грн. Ці кошти, отримані завдяки детінізації, стануть прямим джерелом фінансування ЗСУ та інших критично важливих видатків.

Нагадаємо, запуск електронної марки акцизного податку та електронної системи обігу алкоголю, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет відтермінують на десять місяців – до 1 листопада 2026 року. 

Теги: Мінфін Україна ФОП

