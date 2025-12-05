Головна Гроші Бізнес
Netflix придбає Warner Bros за майже $83 млрд

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Netflix придбає Warner Bros за майже $83 млрд
Компанія викупить кіностудію Warner Bros, включно з її кіно- та телестудіями HBO Max та HBO
Угода може суттєво переформатувати глобальний медіаринок

Компанія Netflix уклала угоду про придбання Warner Bros Discovery за приблизно $82,7 млрд ($27,75 за акцію WBD). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на опублікований пресреліз.

Netflix оголосив про укладення остаточної угоди, згідно з якою придбає Warner Bros, включаючи її кіно- та телевізійні студії HBO Max та HBO. Очікується, що угода буде закрита протягом 12−18 місяців, зокрема після відокремлення підрозділу глобальних мереж WBD, Discovery Global, у нову публічну компанію, яке має бути завершено у третьому кварталі 2026 року.

«Це придбання об'єднує дві передові розважальні компанії, поєднуючи інновації, глобальні охоплення та найкращий у своєму класі сервіс потокового відео Netflix із столітнім досвідом Warner Bros у створенні світового рівня сюжетів. Улюблені франшизи, серіали та фільми, такі як «Теорія великого вибуху», «Клан Сопрано», «Гра престолів», «Чарівник країни Оз» та «Всесвіт DC», приєднаються до широкого портфоліо Netflix, що включає «Венздей», «Гроші», «Бріджертон», «Підлітковий вік» та «Вилучення», створюючи надзвичайну розважальну пропозицію для аудиторій у всьому світі», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, відеостримінгова платформа Netflix у травні 2022 року перестала відкриватися без VPN у Росії. 6 березня Netflix призупинив роботу в країні-агресорі.

До слова, мільярдер Ілон Маск оголосив про скасування своєї підписки на Netflix після того, як звернув увагу на анімаційний серіал «Dead End: Paranormal Park», який, на його думку, пропагує трансгендерну ідеологію серед неповнолітніх. Він опублікував відповідний допис у соцмережі, після чого користувачі активно підхопили тренд та почали скасовувати свої підписки.

Теги: серіал кіно Warner Bros. Discovery Netflix

