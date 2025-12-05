Кабмін ухвалив рішення, яке має стримати зростання тарифу на електроенергію

За словами Свириденко, уряд оптимізує тарифи на послуги з передачі електроенергії

«Укренерго» зможе купувати електроенергію для покриття технологічних втрат на спеціальних торгах

Уряд ухвалив рішення, яке спрямоване на стримування зростання тарифу на передачу електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

Кабінет міністрів змінив механізм, за яким «Укренерго» може купувати електроенергію для покриття технологічних втрат. Тепер оператор зможе купувати її не лише там, де ціни швидко і суттєво змінюються, а й на спеціальних торгах – за більш прогнозованими й часто нижчими цінами.

«Що це означає для споживачів, зокрема і промислових: повільніше зростання тарифу на передачу електроенергії, більш прогнозовані витрати для підприємств, які працюють на експорт і створюють робочі місця», – пояснила глава уряду.

Нагадаємо, Кабмін запровадив низку стимулів для розвитку розподіленої генерації енергії в Україні. Уряд спростив процедуру встановлення об’єктів розподіленої генерації і зняв обмеження щодо потужності.

Крім того, уряд вніс зміни, які дозволять закінчити конкурс на будівництво нових обʼєктів генеруючої потужності і поновити проведення нових конкурсів. Також Кабмін поширив експериментальний проєкт щодо водозабезпечення у Донецькій та Дніпропетровській областях на всю територію України.