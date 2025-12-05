Кабмін ухвалив рішення, яке має стримати зростання тарифу на електроенергію
«Укренерго» зможе купувати електроенергію для покриття технологічних втрат на спеціальних торгах
Уряд ухвалив рішення, яке спрямоване на стримування зростання тарифу на передачу електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.
Кабінет міністрів змінив механізм, за яким «Укренерго» може купувати електроенергію для покриття технологічних втрат. Тепер оператор зможе купувати її не лише там, де ціни швидко і суттєво змінюються, а й на спеціальних торгах – за більш прогнозованими й часто нижчими цінами.
«Що це означає для споживачів, зокрема і промислових: повільніше зростання тарифу на передачу електроенергії, більш прогнозовані витрати для підприємств, які працюють на експорт і створюють робочі місця», – пояснила глава уряду.
Нагадаємо, Кабмін запровадив низку стимулів для розвитку розподіленої генерації енергії в Україні. Уряд спростив процедуру встановлення об’єктів розподіленої генерації і зняв обмеження щодо потужності.
Крім того, уряд вніс зміни, які дозволять закінчити конкурс на будівництво нових обʼєктів генеруючої потужності і поновити проведення нових конкурсів. Також Кабмін поширив експериментальний проєкт щодо водозабезпечення у Донецькій та Дніпропетровській областях на всю територію України.
