CEO «Метінвесту» Юрій Риженков увійшов до топ-25 керівників України за версією Forbes

Forbes включив гендиректора «Метінвесту» Юрія Риженкова до списку найкращих CEO воєнного часу

Генеральний директор Групи «Метінвест» Юрій Риженков увійшов до переліку 25 найкращих керівників українського бізнесу воєнного часу за версією Forbes Ukraine. Рейтинг формувався серед топменеджерів великих компаній зі штатом від 1 тис. працівників, та виторгом щонайменше 1 млрд грн у 2024 році.

Учасників оцінювали за двома блоками: експертним, що охоплював професіоналізм, лідерство та антикризовий менеджмент, та аналітичним, - він вимірював зростання виторгу та чистої маржі порівняно з 2022 роком.

Юрій Риженков очолює «Метінвест» з 2013 року, і має багаторічний досвід у галузі. Металургія була частиною його життя з дитинства: дід працював шахтарем, батько – сталеплавильником, мати – прокатницею.

Попри втрату двох металургійних комбінатів у Маріуполі, заводу в Авдіївці та призупинення роботи Покровської вугільної групи через близькість фронту, «Метінвест» із початку 2022 року погасив $670 млн боргу. У 2024 році компанія збільшила виторг на 9%, до $8 млрд, тоді як чистий збиток зріс до $1,15 млрд.

Під час війни група зосередилася на підтримці обороноздатності країни: виробляє бронесталь, захисні конструкції, «ловці» дронів-камікадзе та інші продукти для ЗСУ. Риженков серед ключових досягнень відзначає переорієнтацію експорту на європейські ринки, стабільне обслуговування боргових зобов’язань та збереження операційної діяльності компанії.

Як відомо, «Метінвест» уп’яте поспіль посів перше місце у рейтингу найбільших приватних компаній України. Компанію називають «хребтом української економіки»: від початку війни вона перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні вже понад 70 мільярдів грн. «Метінвест» також входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проекти. Крім того, від початку повномасштабного вторгнення компанія надала Україні 9,7 млрд грн допомоги, з яких 5,2 млрд грн - на підтримку ЗСУ в межах ініціативи «Сталевий фронт».