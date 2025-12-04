Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

CEO «Метінвесту» Юрій Риженков увійшов до топ-25 керівників України за версією Forbes

Новини компаній
Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
CEO «Метінвесту» Юрій Риженков увійшов до топ-25 керівників України за версією Forbes
Генеральний директор Групи «Метінвест» Юрій Риженков

Forbes включив гендиректора «Метінвесту» Юрія Риженкова до списку найкращих CEO воєнного часу

Генеральний директор Групи «Метінвест» Юрій Риженков увійшов до переліку 25 найкращих керівників українського бізнесу воєнного часу за версією Forbes Ukraine. Рейтинг формувався серед топменеджерів великих компаній зі штатом від 1 тис. працівників, та виторгом щонайменше 1 млрд грн у 2024 році.

Учасників оцінювали за двома блоками: експертним, що охоплював професіоналізм, лідерство та антикризовий менеджмент, та аналітичним, - він вимірював зростання виторгу та чистої маржі порівняно з 2022 роком. 

Юрій Риженков очолює «Метінвест» з 2013 року, і має багаторічний досвід у галузі. Металургія була частиною його життя з дитинства: дід працював шахтарем, батько – сталеплавильником, мати – прокатницею.

Попри втрату двох металургійних комбінатів у Маріуполі, заводу в Авдіївці та призупинення роботи Покровської вугільної групи через близькість фронту, «Метінвест» із початку 2022 року погасив $670 млн боргу. У 2024 році компанія збільшила виторг на 9%, до $8 млрд, тоді як чистий збиток зріс до $1,15 млрд.

Під час війни група зосередилася на підтримці обороноздатності країни: виробляє бронесталь, захисні конструкції, «ловці» дронів-камікадзе та інші продукти для ЗСУ. Риженков серед ключових досягнень відзначає переорієнтацію експорту на європейські ринки, стабільне обслуговування боргових зобов’язань та збереження операційної діяльності компанії.

Як відомо, «Метінвест» уп’яте поспіль посів перше місце у рейтингу найбільших приватних компаній України. Компанію називають «хребтом української економіки»: від початку війни вона перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні вже понад 70 мільярдів грн. «Метінвест» також входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проекти. Крім того, від початку повномасштабного вторгнення компанія надала Україні 9,7 млрд грн допомоги, з яких 5,2 млрд грн - на підтримку ЗСУ в межах ініціативи «Сталевий фронт».

Теги: рейтинг металургія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Клінгбайль наголосив на необхідності стабілізації промислових потужностей у Китаї
Німеччина закликала Китай скоротити надлишкові потужності
17 листопада, 14:28
Маршрут, що з'єднує Патару та Олімпос, визнаний найкращим у світі для хайкінгу
Британський журнал назвав найкрасивіший маршрут для пішого туризму
7 листопада, 09:42
У межах оборонної ініціативи «Сталевий Фронт Ріната Ахметова» на підтримку армії спрямовано 5,2 млрд грн
Майже 10 млрд грн на підтримку України: «Метінвест» увійшов до десятки кращих соціально відповідальних компаній Новини компаній
18 листопада, 14:32
ДТЕК увійшов в рейтинг найкращих роботодавців 2025 року
ДТЕК увійшов в рейтинг найкращих роботодавців 2025 року Новини компаній
21 листопада, 13:18
Росіяни активно атакують обʼєкти ДТЕК, що завдає великих збитків
ДТЕК увійшов в число лідерів української економіки – рейтинг Новини компаній
23 листопада, 13:31
Ресторан La Monnaie de Paris отримав перемогу дев'ятий раз
Названо найкращий ресторан у світі: де він розташований
26 листопада, 03:30
Південна Корея робить активний бізнес на водоростях
Південна Корея оголосила про історичний прорив у сфері експорту
25 листопада, 09:17
Критичний смог дошкуляє Ірану
Названо найзабрудненіше місто
27 листопада, 17:16
«Метінвест» від початку вторгнення погасив вже $670 млн боргових зобов’язань, з них понад $200 млн – у 2024 році
«Метінвест» Ахметова увійшов до ТОП-5 компаній із найкращою репутацією в Україні
1 грудня, 14:32

Бізнес

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
CEO «Метінвесту» Юрій Риженков увійшов до топ-25 керівників України за версією Forbes
CEO «Метінвесту» Юрій Риженков увійшов до топ-25 керівників України за версією Forbes
Промислові асоціації просять уряд втрутитися в ситуацію з підвищенням тарифів НКРЕКП
Промислові асоціації просять уряд втрутитися в ситуацію з підвищенням тарифів НКРЕКП
Один із найбільших бюджетних авіаперевізників готовий відкрити рейси в Україну
Один із найбільших бюджетних авіаперевізників готовий відкрити рейси в Україну
Нові правила енергоринку припинять зловживання боржників через судові позови – експерт
Нові правила енергоринку припинять зловживання боржників через судові позови – експерт
Французькі компанії мають значні можливості у розвитку української енергетики – гендиректор ДТЕК
Французькі компанії мають значні можливості у розвитку української енергетики – гендиректор ДТЕК

Новини

Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Сьогодні, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua