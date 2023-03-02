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НКРЕКП гальмує відновлення енергетичних підприємств фінансовими обмеженнями – Інститут майбутнього

Іван Гавриляк
glavcom.ua
НКРЕКП гальмує відновлення енергетичних підприємств фінансовими обмеженнями – Інститут майбутнього
Енергетичні компанії витрачають рекордні суми на аварійні ремонти
фото з відкритих джерел

«Укренерго» зіткнулося із скороченням обсягів передачі електроенергії, а отже і тарифної виручки

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг уникає рішень щодо лібералізації ринку електроенергії і цим самим гальмує відновлення енергетичних підприємств після російських обстрілів, заявляє Андріан Прокіп, експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього.

За його словами, зважаючи на усі проблеми війни компанії стикаються зі скороченням обсягів надання послуг (генерація електроенергії, її передача та розподіл), а отже і виручки. Натомість витрати– суттєво зросли за рахунок необхідності проведення ремонтів та якнайскорішого відновлення електропостачання після терористичних атак ворога.

«Проте, наразі енергетичний регулятор не квапиться спростити існування для енергетичних компаній. Тариф державної Укренерго на передачу електроенергії був затверджений на рівні нижчому, аніж обґрунтовувала компанія», – каже Прокіп.

Експерт підкреслює, що «Укренерго» зіткнулося із скороченням обсягів передачі електроенергії, а отже і тарифної виручки, і при цьому несе небачені раніше втрат і витрат внаслідок повітряних атак.

«Регулятор розглядає можливість підвищення тарифів операторів системи розподілу електроенергії, які зіткнулись із подібними проблемами. Проте, не поспішає переглянути цінові обмеження на сегментах ринку електроенергії: прайс-кепи – верхня та нижня границя цін на окремих сегментах ринку», – повідомляє Прокіп.

«І от український ринок вже інтегрований з європейським, наступив 2023 рік, але питання прайс-кепів знову «не на часі». Регулятор затягує питання перегляду обмежень», – додає експерт.

Він вважає, що злочинним ігнорування факту, що енергетичні компанії витрачають рекордні суми на аварійні ремонти, і при цьому на рівні держави фіксується скорочення виручки таких енергокомпаній.

Раніше повідомлялося, що НКРЕКП встановила не коректний тариф на передачу електроенергії для компанії «Укренерго» на І квартал 2023 року, що призвело до проблеми недоотримання значної суми коштів компанією. Зокрема, компанія у січні та лютому має дефіцит близько 20% коштів на виконання своїх зобов’язань, на ремонти та відновлення енергетичного обладнання.

Теги: НКРЕКП ринок електроенергія Укренерго

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